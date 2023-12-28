28 декабря 2023, 08:56

Новогодняя программа для детей прошла в Доме космонавтов в Звездном Городке

Unsplash
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Елка главы прошла в Доме космонавтов в Звездном Городке. Для детей подготовили праздничную программу с участием сказочных персонажей.

С приветственным словом к ребятам обратился глава Звездного Городка Евгений Баришевский.

«Сегодня в округе Звездный Городок мы проводим елку главы для детей из малоимущих семей, для детей из многодетных семей и, конечно же, для детей из семей участников военной операции», - сказал Евгений Баришевский.

Он пожелал ребятам оставаться смелыми, активными и всегда стремиться к своим мечтам.

Гостей мероприятия развлекали Снеговик и Волшебник, а также гости из Африки: попугай и обезьянка. Ребята познакомились с традициями Нового года и узнали, кто такой Дед Мороз.

«Хочется всегда донести до детей, что Новый год это все-таки волшебный праздник, когда сбываются мечты, подводятся некие итоги. <…> Хочется зарядить их положительными эмоциями, чтобы они и дальше продолжали учиться хорошо, радовать взрослых», - культорганизатор Дома космонавтов Павел Ионов.

Дед Мороз и Снегурочка подготовили для ребят конкурсы и игры. Потом все вместе водили хоровод вокруг новогодней елки. Каждый ребенок получил новогодний подарок.

Впереди у юных жителей муниципалитета много мероприятий и сюрпризов. Один из них - шоу Татьяны Навки, которое пройдет на обновленном катке в новогодние каникулы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Новый год Звездный городок
28 декабря 2023, 09:08
Подстанция скорой помощи в Серпухове получила 4 новых автомобиля
Телеканал «360»
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Автопарк подстанции скорой медицинской помощи обновился в Серпухове. Учреждение получило две «Газели», реанимобиль и «Ниву». Новые машины отличаются маневренностью, надежностью, хорошими скоростными характеристиками.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Качество оказываемой помощи во многом зависит от оснащенности спецтранспортом. В новых «Газелях» установлено необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование: есть термоконтейнеры с подогревом для капельниц, мобильные и удобные носилки.

«Очень даже прекрасный автомобиль. Стоит пневмоподвеска, она мягче, чем в остальных автомобилях, которые были до этого. Машина полностью укомплектована как для водителя, так и для медиков», - сказал водитель скорой помощи Владимир Салтанов.

Подстанция обслуживает жителей всего городского округа. На фельдшерах и водителях лежит колоссальная нагрузка, а пополнение автопарка позволит приходить на помощь намного быстрее.

Качество оказываемой помощи во многом зависит от оснащенности спецтранспортом. В новых \"Газелях\" установлено необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование: есть термоконтейнеры с подогревом для капельниц, мобильные и удобные носилки.

\"Очень даже прекрасный автомобиль. Стоит пневмоподвеска, она мягче, чем в остальных автомобилях, которые были до этого. Машина полностью укомплектована как для водителя, так и для медиков\", - сказал водитель скорой помощи Владимир Салтанов.

Подстанция обслуживает жителей всего городского округа. На фельдшерах и водителях лежит колоссальная нагрузка, а пополнение автопарка позволит приходить на помощь намного быстрее.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Скорая помощь Серпухов
28 декабря 2023, 09:00
Современную школу на 400 мест построили в Тучкове
Дарья Московцева
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В микрорайоне Силикатный в Тучкове Рузского городского округа появилась новая школа № 2. Она заменила аварийное здание учебного заведения и может вместить 400 детей.

Школа вместит 35 учебных классов. Здание оснастили кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивными залами, актовым залом с костюмерной и артистической комнатой. На территории обустроили беговые дорожки, спортплощадки.

Сейчас в Тучкове живут 23 тысячи человек, а новое образовательное учреждение разгрузит остальные. Объект построили в рамках проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2020–2026 годы».

Всего в этом году в Московской области возвели 27 школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Руза
28 декабря 2023, 08:37
Капитальный ремонт стационара завершили в Лосино-Петровском
Unsplash
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Стационар в Лосино-Петровском капитального отремонтировали. Его откроют в январе 2024 года.

В ходе капитального ремонта в стационаре сделана система вентиляции. В операционной и реанимационном зале установлены ламинарные потоки, предотвращающие задержку пыли и бактерий. Теперь там есть светлые палаты, удобная навигация, новое оборудование и специализированная мебель.

«Возможности большие: высокотехнологичное оборудование, лапороскопическая хирургия и просто хирургическая помощь. Помимо этого, и терапевтическая служба будет работать в полную меру, то есть для всех терапевтических пациентов. Это и кардиология, и пульмонология», - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Щёлковской больницы Андрей Сутугин.

Для нового отделения пульмонологии подготовили станцию газоснабжения. Приемное отделение оснастили цифровым рентген-аппаратом. А на улице оборудован удобный крытый подъезд для машин скорой помощи. Капитальный ремонт стационара проводился в рамках программы «Здравоохранение» правительства Московской области.

«Мы продолжаем двигаться двигаться впереди всех в области. Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, какое внимание Лосино-Петровскому уделяется. <…> Мы в прошлом году открыли поликлинику на Строителей, самую последнюю по новым стандартам, а сейчас мы открываем и поликлинику-стационар после капитального ремонта», - отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Стационар сохранил свой профиль и коечный фонд. В отремонтированные по современным стандартам медицины помещения вернулись отделения анестезиологии и реанимации, терапии и хирургии. Первых пациентов стационар готов принять сразу после Нового года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнит мечты трех детей на акции «Елка желаний».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Поликлиники Лосино-Петровский
28 декабря 2023, 08:37
Сотрудники «Медиацентра» в Подольске помогли приюту для животных
Unsplash
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Вместо новогоднего корпоратива сотрудники «Медиацентра» в Подольске помогли приюту для животных. Такая акция проходит уже второй год подряд.

Сотрудники «Медиацентра» закупили 400 банок корма, поводки, шлейки, ошейники разного размера и медикаменты для подопечных приюта «Щербинка».

«Мы вынесли на голосование коллектива: почему бы нам не помочь приюту. Помочь тем, о ком все забыли в этой суете. Это один из немногих приютов, где о животных заботятся, их лечат, выхаживают и пристраивают. Тем более это бывшие земли Подольского района, а подольчане своих не забывают», - заместитель директора «Медиацентр» в Подольске Максим Радайкин.

В приюте нашли кров более 1,7 тысячи собак. Каждому животному ищут новый дом и любящих хозяев. Волонтерской помощи, как и вкусным подаркам, в приюте всегда рады.

«Душевное спасибо компании за новогодние подарки для наших собачек», - поблагодарил волонтер приюта для животных «Щербинка» Александр Билялов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Подольск Животные

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