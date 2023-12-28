Новогодняя программа для детей прошла в Доме космонавтов в Звездном Городке

С приветственным словом к ребятам обратился глава Звездного Городка Евгений Баришевский.

«Сегодня в округе Звездный Городок мы проводим елку главы для детей из малоимущих семей, для детей из многодетных семей и, конечно же, для детей из семей участников военной операции», - сказал Евгений Баришевский.

Он пожелал ребятам оставаться смелыми, активными и всегда стремиться к своим мечтам.

Гостей мероприятия развлекали Снеговик и Волшебник, а также гости из Африки: попугай и обезьянка. Ребята познакомились с традициями Нового года и узнали, кто такой Дед Мороз.

«Хочется всегда донести до детей, что Новый год это все-таки волшебный праздник, когда сбываются мечты, подводятся некие итоги. <…> Хочется зарядить их положительными эмоциями, чтобы они и дальше продолжали учиться хорошо, радовать взрослых», - культорганизатор Дома космонавтов Павел Ионов.

Дед Мороз и Снегурочка подготовили для ребят конкурсы и игры. Потом все вместе водили хоровод вокруг новогодней елки. Каждый ребенок получил новогодний подарок.

Впереди у юных жителей муниципалитета много мероприятий и сюрпризов. Один из них - шоу Татьяны Навки, которое пройдет на обновленном катке в новогодние каникулы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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