Новогодняя почта начала работать в Подмосковье

Чтобы письмо дошло по адресу, нужно заполнить строки на конверте и наклеить марку. Кто хочет получить ответ от Деда Мороза, должен указать свой полный обратный адрес с индексом.

Почта обещает доставить каждое послание в Великий Устюг, при это опустить его можно как в новогодний, так и в обычный ящик. В прошлом декабре «Почта России» отправила около 150 тысяч писем Деду Морозу от детей и взрослых, и еще несколько тысяч - коллегам волшебника. Это удмуртский Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан, татарский Кыш Бабай и другие.

Специальные новогодние ящики уже можно найти в этих отделениях связи: г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 211; г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 4А; г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 11; г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 4А; г. Домодедово, мкр. Центральный, ул Каширское шоссе, д. 62; г. Кашира, ул. Коммуны, д. 2; г. Коломна, пр-т Кирова, д. 48; г. Красногорск, ул Железнодорожная, д. 24; г. Мытищи, ул Селезнева, д. 33; г. Наро-Фоминск, ул Маршала Жукова Г.К., д. 11; г. Одинцово, ул Северная, д. 18; г. Орехово-Зуево, ул Ленина, д. 46; г. Пушкино, пр-т Московский, д. 28; г. Подольск, пр-т Ленина, д. 109/61; г. Химки, ул Московская, д. 18; г. Химки, мкр Икеа, к. 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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