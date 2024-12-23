Новогодняя лыжная гонка прошла в Богородском округе

Новое современное освещение позволяет проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Что, в свою очередь, дает дополнительные возможности для подготовки и повышения спортивных результатов. Теперь лыжники могут наслаждаться катанием в комфортных условиях, тренируясь в любое время дня и ночи.

Мероприятие на стадионе «Труд» в этом году прошло в праздничной предновогодней атмосфере. Кульминацией стала традиционная костюмированная гонка, в которой как дети, так и взрослые в ярких карнавальных костюмах вышли на лыжню. Все участники получили заслуженные медали и грамоты. Для безопасности в этом году была завершена установка освещения лыжной трассы. Ход работ был на особом контроле у депутатов Богородского округа.