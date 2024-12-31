Новогодний турнир по спортивной гимнастике прошел в Подольске

Новогодний турнир прошел в спортивной школе «Лидер». В нем приняли участие десятки спортсменов, в том числе самые юные гимнастки 2018 года рождения.

«Для многих девочек это были первые соревнования, и они волновались. Но, как настоящие спортсменки, справились с эмоциями и показали хорошие результаты - завоевали шесть призовых мест», - сказала заведующая отделением спортивной гимнастики СШОР «Лидер» Ольга Банк.

В старших возрастных группах наилучшие результаты показали Ксения Матвеева, Варвара Бойкова, Пелагея Ершова, Екатерина Мустафаева, Маргарита Старостина, Полина Сибирякина, Злата Гварамия и Елизавета Соловьева.

Победителям вручили дипломы и медали, а всем участникам - сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки.