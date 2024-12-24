24 декабря 2024, 16:12

Новогодний турнир по шахматам прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости

Для Воскресенского шахматного клуба уходящий год был богат на соревнования. Завершился он новогодним блиц-турниром.

Соревнования открыл директор МБУ «ВСК „Химик“» Олег Сухарь, который сделал символический ход белыми фигурами на первой доске и пожелал спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы.

В турнире приняли участие 36 шахматистов в возрасте от семи до 85 лет. Они соревновались по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени три минуты на партию плюс две секунды на ход.

Более трех часов участники выясняли, кто станет лучшим в молниеносных шахматах. Никто не смог составить конкуренцию фавориту турнира по рейтингу Сергею Брюхову. Он набрал 11 очков из 11 возможных и стал победителем соревнований. Всего одно очко уступил Брюхову Лев Болотин. Третьем место занял Максим Ефимов с 7,5 очка из 11 возможных. Среди самых юных участников 2016 года рождения и моложе лучшим стал Лев Эрлих.

Спортсмены Воскресенск
24 декабря 2024, 16:12
Подготовку 23 катков к приему посетителей завершили в Ленинском округе
Читайте нас в: Google Новости
Ледовые площадки Ленинского округа готовы к новогоднему сезону. В муниципалитете оборудовали 23 бесплатных катка.

Площадки залили во дворах поселков Дрожжино, Боброво, Измайлово, Горки Ленинские, в микрорайоне Купелинка и селе Молоково. Пять катков во дворах появились в Видном, еще несколько - на стадионе «Металлург» и в Центральном парке.

«В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Зима в Подмосковье“ мы открыли каток с искусственным льдом на стадионе Мисайловской школы, который будет работать всю зиму, независимо от погодных условий. Жители могут кататься здесь абсолютно бесплатно, а для удобства можно заранее записаться на конкретный сеанс», - отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В этом году на катке в Центральном парке появятся дополнительное световое оборудование и музыкальное оформление. Ледовые площадки оборудовали также в поселке Петровское, в деревне Горки, в Развилке и поселке Совхоза имени Ленина, в поселке Володарского.

Новый год Ленинский округ
24 декабря 2024, 15:36
Новогоднее представление для детей прошло в ДК «Гармония» в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Интерактивную программу под названием «Волшебные часы Деда Мороза» подготовили сотрудники дома культуры. Для юных гостей организовали разнообразные конкурсы и задания.

В зале дома культуры «Гармония» собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети бойцов специальной военной операции. Все гости прибыли на праздник из города Белоозерский и близлежащих деревень.

Добрая и увлекательная история про Деда Мороза и его остановившиеся часы, Снегурочку и веселого Эльфа пришлась маленьким зрителям по душе и никого не оставила равнодушным. Ребята с удовольствием выполняли различные задания и продемонстрировали свои костюме на устроенном показе мод. В завершение праздника все его участники получили от Деда Мороза сладкие подарки.

Дети Спектакль Воскресенск
24 декабря 2024, 15:26
Юные пациенты Воскресенской больницы получили новогодние подарки
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты окружного совета и сторонники «Единой России» побывали с благотворительной миссией в стационаре Воскресенской больницы. Они передали ребятам, которые находятся на лечении, подарки и так называемую «Коробку храбрости».

В рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» и проекта «Добрая комната» партийцы и другие неравнодушные жители Воскресенска собрали для детей игрушки, книги, наборы для творчества, альбомы и карандаши, пазлы и другие подарки. Все эти вещи предназначены для того, что маленькие пациенты смогли скрасить ожидание медицинских процедур или вознаградить себя за смелость и терпение.

Глава объединения «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Сергей Слепов отметил, что ребята были очень рады подаркам и получили заряд новогоднего настроения. «Сюрприз для юных пациентов удался. В „Доброй комнате“ они могут играть и общаться, отвлекаясь от процедур и обстановки больницы», - сказал депутат.

Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, радостных дней и исполнения заветных желаний.

Больницы Депутаты Воскресенск «Единая Россия»
24 декабря 2024, 15:15
Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Совместный инструктаж нарядов комплексных сил, заступающих на службу по охране общественного порядка, прошел в муниципалитете. В нем также участвовал член Общественного совета при УМВД России по городскому округу Роман Сурупов.

Развод принимал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Степан Тишин. В инструктаже приняли участие все подразделения Управления МВД сотрудники Росгвардии, Добровольной народной дружины и представители администрации округа.

Проверка касалась внешнего вида сотрудников полиции и их документов. У заступающих в наряд проверили соответствие личным номерам удостоверений и специальных жетонов, а также правильность ношения формы. Полицейским рассказали об оперативной обстановке на территории и сформулировали задачи по охране общественного порядка.

Роман Сурупов положительно оценил готовность нарядов полиции к выполнению служебных задач и напомнил полицейским о необходимости строгого соблюдения мер личной безопасности.

МВД РФ Полиция Воскресенск

Новости по теме