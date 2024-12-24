Новогодний турнир по шахматам прошел в Воскресенске

Соревнования открыл директор МБУ «ВСК „Химик“» Олег Сухарь, который сделал символический ход белыми фигурами на первой доске и пожелал спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы.

В турнире приняли участие 36 шахматистов в возрасте от семи до 85 лет. Они соревновались по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени три минуты на партию плюс две секунды на ход.

Более трех часов участники выясняли, кто станет лучшим в молниеносных шахматах. Никто не смог составить конкуренцию фавориту турнира по рейтингу Сергею Брюхову. Он набрал 11 очков из 11 возможных и стал победителем соревнований. Всего одно очко уступил Брюхову Лев Болотин. Третьем место занял Максим Ефимов с 7,5 очка из 11 возможных. Среди самых юных участников 2016 года рождения и моложе лучшим стал Лев Эрлих.