23 декабря 2024, 15:45

Новогодний турнир по шахматам прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

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Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в городском парке в Воскресенске в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Гости приняли участие в турнире по шахматам «Белая королева».

Для гостей подготовили развлечения, спортивные мероприятия и новогоднее настроение.

В парке усадьбы Кривякино показали выставку достижений советских и российских спортсменов, которые жили в Воскресенске. Многократный победитель и призер легкоатлетических соревнований, тренер лыжного клуба УРАЛХИМ Ski Factory Ирина Салова провела разминку.

Члены Воскресенского отделения федерации «Современного мечевого боя» провели соревнования по «Метлоболу» и состязания на тямбарах.

Гостям показали фильм об одном из основателей Воскресенского хоккея Николае Семеновиче Эпштейне, посвященный 100-летию тренера.

Для любителей шахмат провели турнир «Белая Королева», а малыши поучаствовали в игровой программе «Новогодний переполох в усадьбе Кривякино». Ребята создали игрушки и написали письма Деду Морозу.

Посетители отведали чай в баре-самоваре, сделали фотографии с ростовыми куклами и выбрали подарки для друзей.

Воскресенск Парки
23 декабря 2024, 15:55
Около 200 ординаторов выйдут на работу в поликлиники Подмосковья в 2025 году — Воробьев
Пресс-служба губернатора Московской области
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Около 200 ординаторов начнут работать в поликлиниках Подмосковья в 2025 году. Для этого правительство региона заключило договор с ведущими медицинскими вузами страны. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время традиционного обращения к жителям.

«Мы продолжаем привлекать медиков со всей страны, а также со следующего года подключим в наших медицинских центрах порядка 200 ординаторов со второго года обучения в качестве врачей-стажеров. Для этого мы заключили договоры с ведущими медицинскими вузами. Очень дорожим всеми нашими медиками, стараемся делать все, чтобы удержать кадры», - рассказал Воробьев.

Преподавателям Подмосковья с 1 января проиндексируют зарплату , а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%.

Андрей Воробьев Поликлиники
23 декабря 2024, 15:48
Обсуждение проекта бюджета на 2025–2027 год прошло в деревне Соколово
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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и планового периода 2026–2027 прошли в Соколовском территориальном управлении под Солнечногорском. Жители активно делились своими предложениями по развитию округа и оптимальному распределению бюджетных средств.

Такой формат обсуждений стал новшеством для Солнечногорска и дополнил традиционные публичные слушания. Он предоставляет возможность гражданам напрямую сообщать властям о конкретных потребностях своих деревень и поселков.

Первый заместитель главы округа Николай Минаев подчеркнул, что социальная сфера остается приоритетом, на которую будет направлено более 46% бюджета. Более 33% средств предусмотрено для жилищно-коммунального хозяйства. Также продолжится масштабная работа по модернизации котельных, сетей и улучшению качества водоснабжения.

Жителям рассказали о проделанной работе в Соколовском территориальном управлении за 2024 год: капитальный ремонт котельной в Марьино, установка уличного освещения на улице Прохладной в Соколово, ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в Миронцево, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Новой и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Лыткино. Также улучшили дорогу к церкви-часовне Иулии Анкирской, обустроили тротуары на участках Лопотово-Полежайки и вдоль Пятницкого шоссе в Соколово, установили два остановочных павильона в Исаково и «лежачих полицейских» в Новой и Лопотово.

«Развитие территориального управления Соколовское в 2024 году - это пример того, как эффективно распределенные ресурсы дают ощутимые результаты для жителей», - отметил Николай Минаев.

Среди подтвержденных бюджетом планов - капитальный ремонт сетей в Лыткино, Марьино, Новой и Соколово, а также модернизация коммуникаций и котельной в Миронцево. Кроме того, запланирована реконструкция подъездной дороги длиной 1,2 километра к СНТ «Лесные Озера», «Мельник», «Ромашка» и «Фрегат», обустройство контейнерных площадок в Алексеевском, Малых Бережках, Повадино и Трусово, а также меры по борьбе с борщевиком и другие инициативы.

«Больше года, как меня назначили старостой. С администрацией мы в постоянном взаимодействии, но такой формат общения - в новинку. Мне стало понятнее, какие сферы улучшаются, что делается. Если говорить о моем населенном пункте, у нас сделали освещение. А в следующем году решат вопрос с контейнерной площадкой», - поделился староста деревни Трусово Владислав Козлов.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Пешковское, Поварово, Ржавки-Менделеево и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск Строительство Дороги Ремонтные работы
23 декабря 2024, 15:44
Школьный турнир по баскетболу прошел в Воскресенске
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Турнир по баскетболу прошел в рамках недели «Ученические сообщества» проекта «Школа полного дня». В нем приняли участие учащиеся старших классов учреждения «Наши традиции».

Турнир посвятили предстоящему Новому году. Сыграли воспитанники спортивного клуба «Алмаз» при школе «Наши традиции».

По регламенту сборные смогли представить смешанный состав - три юноши и три девушки. Такая практика позволяет привлечь девочек в спорт и понять, что результат зависит от достижений и навыков, а не от пола игрока. Важно также развивать психологические качества.

Новогодний турнир провели по круговой системе: два тайма по 10 минут. Первое место заняла команда 10А класса, второе - 9А, а третье - 9Б класса. Судьи также выбрали лучших игроков турнира среди мальчиков и девочек.

Школы Баскетбол Воскресенск
23 декабря 2024, 15:33
Сотрудники Бородинского военного музея посетили Дмитровский кремль
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Дмитровский городской округ продолжает сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Недавно его специалисты посетили фестиваль «Дмитровский пряник» в Кремле, а также обсудили организацию совместных мероприятий.

Школьники, представители сферы образования, участники СВО и их семьи, а также дети с ограниченными возможностями здоровья неоднократно посещали Бородинский музей, начиная с 2022 года. Они также становились участниками военно-патриотических сборов «Бородино-2023» и «Бородино-2024».

В этом году Дмитровский округ принял официальную делегацию из Можайского городского округа на конференции по обмену опытом в сфере музейного дела.

Специалисты Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника недавно посетили культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Они обсудили совместные выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили экспозиции музея и посмотрели комедию «Любовь и голуби» в драматическом театре «Большое Гнездо».

«Сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником является ключевым элементом в сохранении и популяризации культурного наследия и патриотическом воспитании молодежи. Обмен знаниями и опытом позволяет нам создавать уникальные выставки и мероприятия для широкой аудитории», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Дмитров

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