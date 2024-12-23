Новогодний турнир по шахматам прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и планового периода 2026–2027 прошли в Соколовском территориальном управлении под Солнечногорском. Жители активно делились своими предложениями по развитию округа и оптимальному распределению бюджетных средств.

Такой формат обсуждений стал новшеством для Солнечногорска и дополнил традиционные публичные слушания. Он предоставляет возможность гражданам напрямую сообщать властям о конкретных потребностях своих деревень и поселков.

Первый заместитель главы округа Николай Минаев подчеркнул, что социальная сфера остается приоритетом, на которую будет направлено более 46% бюджета. Более 33% средств предусмотрено для жилищно-коммунального хозяйства. Также продолжится масштабная работа по модернизации котельных, сетей и улучшению качества водоснабжения.

Жителям рассказали о проделанной работе в Соколовском территориальном управлении за 2024 год: капитальный ремонт котельной в Марьино, установка уличного освещения на улице Прохладной в Соколово, ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в Миронцево, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Новой и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Лыткино. Также улучшили дорогу к церкви-часовне Иулии Анкирской, обустроили тротуары на участках Лопотово-Полежайки и вдоль Пятницкого шоссе в Соколово, установили два остановочных павильона в Исаково и «лежачих полицейских» в Новой и Лопотово.

«Развитие территориального управления Соколовское в 2024 году - это пример того, как эффективно распределенные ресурсы дают ощутимые результаты для жителей», - отметил Николай Минаев.

Среди подтвержденных бюджетом планов - капитальный ремонт сетей в Лыткино, Марьино, Новой и Соколово, а также модернизация коммуникаций и котельной в Миронцево. Кроме того, запланирована реконструкция подъездной дороги длиной 1,2 километра к СНТ «Лесные Озера», «Мельник», «Ромашка» и «Фрегат», обустройство контейнерных площадок в Алексеевском, Малых Бережках, Повадино и Трусово, а также меры по борьбе с борщевиком и другие инициативы.

«Больше года, как меня назначили старостой. С администрацией мы в постоянном взаимодействии, но такой формат общения - в новинку. Мне стало понятнее, какие сферы улучшаются, что делается. Если говорить о моем населенном пункте, у нас сделали освещение. А в следующем году решат вопрос с контейнерной площадкой», - поделился староста деревни Трусово Владислав Козлов.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Пешковское, Поварово, Ржавки-Менделеево и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.