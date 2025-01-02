Новогодний турнир по настольному теннису прошел в Химках

В Химках во всех микрорайонах округа работает 16 ледовых площадок. Всего за зимний сезон в муниципалитете откроют свыше 20 ледовых пространств.

Центральной площадкой стал Театральный каток в сквере «Юбилейный». Пять площадок работают в Новых Химках: на улицах Молодежной, Панфилова и Лавочкина, а также на Юбилейном проспекте.

В Старых Химках катки открыты на улицах Калинина, Ленинградской, Чкалова и Мичурина. В Сходне - в спортивном комплексе «Юность» и на улице Школьной.

Ледовые площадки также есть в Подрезкове, Луневском и Кутузовском. Все катки, игровые комплексы и горки в Химках находятся под контролем администрации.

Напомним, в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» в Химках пройдут десятки тематических спектаклей и новогодних елок, а также мастер-классы, квесты, игровые и образовательные программы.