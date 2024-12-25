Новогодний турнир по дзюдо прошел в Котельниках

Торжественная церемония открытия турнира получилась не совсем обычной: помимо приветственных слов от администрации и совета депутатов городского округа, состоялась премьера песни. Новый гимн спортивной школы придумали и исполнили представители родительского комитета.

«Это очень хороший, дорогой подарок. Мы хотим сделать эту песню гимном нашей школы, чтобы каждый ребенок выучил его и при любой возможности, на соревнованиях, подпевал», - поделился президент Федерации самбо и дзюдо Котельников Дмитрий Печенин.

После разминки с Дедом Морозом и Снегурочкой начались поединки. Участники турнира боролись за победу в 12-ти весовых и возрастных категориях. Но свои награды и памятные новогодние призы получили абсолютно все участники соревнований.

«Спорт - это фундамент нашего здоровья, который необходимо закладывать с самого детства. Тем отраднее видеть большое количество маленьких девчонок и мальчишек, которые с энтузиазмом занимаются таким волевым видом спорта, как дзюдо», - отметил начальник Управления отраслей социальной сферы администрации округа Игорь Краевой.

В этот день в стенах спортшколы «Котельники» предновогодний турнир провели и юные боксеры. В открытом первенстве городского округа по боксу приняли участие местные воспитанники и гости из 10 муниципалитетов Московской области.