Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках

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Троллейбус следует по маршруту № 1 - от улицы Дружбы до стадиона «Родина». Он будет ездить до 14 января.

«Новогодний троллейбус - ежегодная традиция. Так наше предприятие поздравляет гостей и жителей муниципалитета», - отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Кроме того, в Химках ездит и ретро-троллейбус. Сейчас его полностью обновили. В салоне есть советский билетный аппарат, компостеры, черно-белые фотографии, оригинальные гирлянды и елка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках состоялась ежегодная рождественская лыжная гонка. Участие в соревнованиях приняли свыше 60 спортсменов.