Новогодний спектакль прошел во Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове

В спектакле дети наблюдали за приключениями Деда Мороза и его помощников с помощью телепорта. Сюжет был полон неожиданных поворотов: главный волшебник спешил на помощь всем, кто ждал подарков.

Артисты представили танцы и музыкальные номера. В постановке участвовали коллективы филиала «Горшково»: театральные кружки «Носорожки» и «Носорог», танцевальные студии «Лучики» и «Феникс».

«Спектакль подарил детям радость и атмосферу настоящего волшебства. Яркие декорации, талантливые артисты и веселые номера создали незабываемое впечатление. Недаром зрители после спектакля благодарили артистов и наставников за талант и трудолюбие, которые сделали этот спектакль ярким и интересным», - отметила Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.