Новогодний праздник прошел в микрорайоне Прибрежный в Лосино-Петровском

Проводить такие мероприятия в микрорайоне перед Новым годом уже стало традицией. Жители уже украсили елку огнями и игрушками.

Также здесь провели программу с играми, конкурсами, песнями и хороводами с костюмированными Дедом Морозом и Снегурочкой.

Поздравили собравшихся муниципальные депутаты.

«Мы старались сделать для жителей настоящий праздник. Зимние забавы никого не оставляют равнодушными. Очень рады, что у нас получилось сплотить соседей между собой, которые вышли на площадку, чтобы провести с нами этот чудесный вечер. Праздник подарил взрослым и детям радость общения, которого в наши дни так не хватает многим», - отметила одна из организаторов события.