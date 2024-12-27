Новогодний праздник прошел в библиотеке в Воскресенске

Хор русской песни «Купава» Дворца культуры «Юбилейный» подготовил для гостей яркую и насыщенную музыкальную программу, в которую вошли современные хиты и шлягеры прошлых лет. Известные и многими любимые песни подняли настроение зрителям, подарили им позитивные эмоции и создали ощущение приближающегося чуда. Гости тепло принимали все музыкальные и литературные номера, от души аплодируя артистам. Завершился вечер танцами и дружеским чаепитием.

Мероприятие состоялось в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.