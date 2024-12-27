Новогодний праздник прошел для воспитанников детского дома в Мытищах

Читайте нас в:

Праздник прошел в Центре культуры «Подмосковье». Сотрудники пресс-службы выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки. Они с ребятами водили хороводы, отгадывали загадки и участвовали в играх. Все получили сладкие подарки.

«Новый год - время чудес, поэтому важно, чтобы любой ребенок вне зависимости от его возраста, смог получить капельку волшебства, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, обрести новогоднее настроение», - отметила участник праздника Антонина Силуянова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.