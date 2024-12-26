26 декабря 2024, 15:20

Новогодний праздник для участников общества инвалидов прошел в Можайске

Пресс-служба Администрации Можайского ГО
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Праздничное мероприятие состоялось в Можайском культурно-досуговом центре. На него пригласили участников местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Новогодний огонек прошел в теплой и душевной атмосфере. Творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра своими яркими выступлениями подарили зрителям множество позитивных эмоций.

Заместитель главы городского округа Денис Потылицын поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом.

Можайское отделение Всероссийского общества инвалидов недавно отметило свое 35-летие. Уже 10 лет им руководит Неонила Дмитриева. Благодаря этой организации люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести активную общественную жизнь и реализовывать свой потенциал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Инвалиды Можайск
26 декабря 2024, 16:15
Новое производство хлеба запустят в городском округе Пушкинский в 2027 году
Медиасток.рф
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Производитель хлебобулочных изделий «Каравай-СВ» расширит производственные мощности благодаря созданию комплекса для производства, хранения, упаковки и отгрузки товара. Для реализации инвестпроекта компания получила участок в Пушкинском городском округе по программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей. Строительство предприятия планируется начать в 2026 году, а выход на полную мощность ожидается в 2027-м. Будет создано около 30 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

После выхода на полную мощность компания сможет производить 5,5 тонны хлеба и выпечки в день. В ассортименте около 150 наименований.

В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что на предоставленный участок площадью 4,2 тысячи «квадратов» компания «Каравай-СВ» перенесет свое действующее производство с арендуемых площадей. Здесь планируется построить производственно-складской комплекс, а также распределительный склад готовой продукции.

«Каравай СВ» - ремесленное предприятие, которое сочетает ручной труд и передовые технологии. Компания была основана в 1996 году. На предприятии производят хлебобулочные изделия из натурального сырья.

Экономика Подмосковья показывает стабильный рост. Доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли 1,186 триллиона рублей. Предварительные итоги подвел в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

Инвестиции Бизнес Пушкино
26 декабря 2024, 15:56
Премьера фантастического фильма прошла в библиотеке Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Необычный кинопоказ состоялся в стенах Центральной библиотеки имени Александра Пушкина. Режиссер Артем Ширлин представил зрителям свой дебютный фантастический фильм «Уровнем выше».

Артем Ширлин выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста, а также композитора киноленты. По сюжету российский ученый Авдотий Лисов в результате своих экспериментов сталкивается с представителем внеземного разума, который попал на нашу планету совсем не с добрыми намерениями.

В главной роли снялся талантливый ногинский актер, руководитель театра-студии «Круг» Александр Мишин.

Зрители оценили и задумку, и реализацию фильма. После просмотра они задавали вопросы режиссеру и участникам съемок: Илье Яковлеву и Алексею Зуеву. Своими впечатлениями все желающие поделились в книге отзывов.

Автор фильма подчеркнул, что хотел еще раз напомнить людям об опасности неконтролируемого развития современных технологий для человечества.

Кино Фильмы Актеры Богородский
26 декабря 2024, 15:46
Глава Дмитрова встретился с представителями торгово-промышленной палаты
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В Дмитровской торгово-промышленной палате прошла встреча главы муниципалитета Ивана Курданина с активистами предпринимательского сообщества. На встрече обсудили возможность выездных администраций для малого бизнеса.

Председатель совета директоров предприятий Дмитровского городского округа Игорь Макаров поздравил Ивана Курданина с избранием на пост главы муниципалитета.

«Администрация округа настроена на всестороннее сотрудничество и помощь бизнесу. Потому что наши предприниматели - это не только налоги, которые обеспечивают социальную направленность местного бюджета, но и рабочие места для жителей округа», - отметил Курданин.

Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия между бизнесом и муниципалитетом. Предприниматели предложили проводить выездные администрации, где они смогут задать вопросы главе, его заместителям, а также представителям Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и прокуратуры. Иван Курданин поддержал инициативу.

Помимо этого, предприниматели желают принимать участие в программах по формированию комфортной городской среды, строительству и капитальному ремонту учреждений и в других сферах. Руководитель муниципалитета предложил им убрать снег и наледь вблизи своих организаций.

Иван Курданин и президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Александр Терентьев вручили членский билет Союза Дмитровского торгово-промышленной палаты индивидуальному предпринимателю Леониду Кайгородову. Его компания работает в сфере технадзора. Леонид Кайгородов - участник специальной военной операции, сейчас приехал в отпуск.

Бизнес Дмитров
26 декабря 2024, 15:45
Пловцы из Богородского округа стали призерами областного чемпионата
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Чемпионат Московской области по плаванию завершился во Дворце водных видов спорта в Рузе. Это один из важнейших турниров года для  спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. В нем традиционно  участвуют сильнейшие пловцы региона.

Спортивную школу из Богородского городского округа на чемпионате Московской области по плаванию представляли двенадцать спортсменов. Пловцы показали отличные результаты на этом турнире, а также улучшили свои личные достижения.

Данила Сосиков занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем и третье место на дистанции вдвое короче. А Тимофей Ездаков выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Пловцов подготовила тренер Ирина Шустова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Богородский

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