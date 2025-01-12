Новогодний праздник для детей прошел в Доме культуры «Ермолино» в Дмитрове

Дед Мороз и Снегурочка щедро раздавали подарки всем, кто загадывал желание. Для них подготовили сюрприз - шоу мыльных пузырей.

Снеговики Радость, Забывака и Страх провели для ребят анимационную программу. Они увлекли детей в конкурсах, играх и танцах. Веселая музыка звучала на фоне, а в центре находилась огромная елка, украшенная огнями и игрушками.

Этот праздник стал незабываемым для всех присутствующих.

«В каждом из нас живет ребенок, верящий в чудеса. В моменты, когда мы загадываем желания под сверкающими огнями гирлянд, наши души наполняются теплом и надеждой, а смех и радость объединяют нас в едином празднике жизни», - дополнила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.