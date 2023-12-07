Новогодний конный фестиваль пройдет в Дмитрове в декабре

Фестиваль пройдет с 7 по 24 декабря. Посетить мероприятия можно бесплатно. С 7 по 10 декабря пройдет выездка, с 14 по 17 и с 21 по 24 - конкур.

Приятным дополнением станет бесплатный десерт в ресторане Maxima Park. Для этого на кассе нужно назвать секретное слово «Сюрприз».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».