07 декабря 2023, 12:05

Новогодний конный фестиваль пройдет в Дмитрове в декабре

Министерство культуры и туризма Московской области
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Конный клуб Maxima Park в Дмитрове проведет Новогодний конный фестиваль. На мероприятии выступят около 500 спортсменов — они продемонстрируют свое мастерство в «фигурном катании на лошадях», выездке, конкуру и преодолении препятствий.

Фестиваль пройдет с 7 по 24 декабря. Посетить мероприятия можно бесплатно. С 7 по 10 декабря пройдет выездка, с 14 по 17 и с 21 по 24 - конкур.

Приятным дополнением станет бесплатный десерт в ресторане Maxima Park. Для этого на кассе нужно назвать секретное слово «Сюрприз».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Дмитров
07 декабря 2023, 16:26
Подмосковье выиграло золото и серебро на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Российская федерация горнолыжного спорта
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Подмосковные спортсмены заняли первое и второе места на соревнованиях за кубок России по горнолыжному спорту. Соревнования среди мужчин и женщин прошли 4 и 5 декабря в Мурманской области.

Представитель Московской области Александр Хорошилов в дисциплине «слалом» показал лучшее время, Семен Ефимов в этой дисциплине пришел вторым.

Отметим, что на счету Александра Хорошилова уже есть победа в первом этапе Кубка России, который проходил в Кировске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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Спортсмены
07 декабря 2023, 15:52
Права всех обманутых дольщиков в Одинцове восстановят в 2023 году
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Вопрос обманутых дольщиков в Одинцовском округе полностью решат до конца 2023 года. Они получат квартиры или компенсации.

Ранее в Одинцове обеспечили права дольщиков 19 жилых комплексов.

«В 2023 году обеспечены права 1960 дольщиков в жилом комплексе „Лайково“ и 768 - в жилом комплексе „Восточный“ в Звенигороде. В первом жилом комплексе введено в эксплуатацию 12 домов, во втором - три», - рассказал первый заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Пайсов.

Собственникам жилых комплексов «Единый стандарт», «Ирис» и «Высокие Жаворонки» в ближайшее время выплатят компенсации.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дольщики
07 декабря 2023, 15:29
Тендер на закупку лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр»
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Закупку на проведение медицинских лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит проводить более 60 видов лабораторных исследований и предоставлять высококачественные расходные материалы: вакуумные системы забора крови, одноразовые иглы, держатели для пробирок и другие материалы. Также нужно будет обеспечить наличие курьерской службы.

Прием заявок завершится 14 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 18,8 миллиона рублей.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
07 декабря 2023, 15:23
Еще 11 населенных пунктов газифицируют в городском округе Солнечногорск в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Одиннадцать населенных пунктов подключат к «голубому топливу» по программе «Социальная газификация» в Солнечногорске. Работы по строительству газораспределительных сетей проведут в 2024 году.

Возможность подключить газ получат собственники более чем 400 домовладений.

«Программа „Социальная газификация“ <…> успешно реализуется на территории городского округа Солнечногорск. В 2024 году голубое топливо поступит еще в 11 населенных пунктов», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы по газификации проведут в деревнях Мелечкино, Покров, Соколово, Бережки, Пешки, Ложки, Скородумки, Ожогино, Полежайки, Хметьево и Мошницы.

Газопровод до границ участка доведут бесплатно. Остальные услуги «Мособлгаз» предлагает в комплексе. Так, специалисты могут помочь подобрать котел, плиту, водонагреватель, сделать разводку, заключить договор на обслуживание газового оборудования.

Напомним, что с марта программа «Социальная газификация» стала бессрочной. Ранее предполагалось, что она завершится 1 января 2023 года. Заявление на участие в программе можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также в офисах «Мособлгаза» и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Газ Социальная газификация

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