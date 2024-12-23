Новогодний концерт прошел в школе искусств в Лобне

Для слушателей прозвучали классические произведения русских и зарубежных композиторов, исполненные на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, аккордеоне и домре. На сцене также выступили хоровые коллектив школы: хор выпускников «Академия» под руководством Лидии Варфоломеевой, старший хор Viva la musica, хор мальчиков «Добры-молодцы», хор первоклассников и младший хор «Весничка», которым руководит Марина Полякова.

Гостям школы искусств очень понравился этот душевный концерт, они тепло принимали все номера, в зале не смолкали овации. В завершение праздника всех его участников поздравил Дед Мороз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.