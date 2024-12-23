23 декабря 2024, 14:40

Новогодний концерт прошел в школе искусств в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Праздничное мероприятие получило название «Под Новый год, под Рождество…». В нем приняли участие педагоги отделения музыкального искусства и их воспитанники.

Для слушателей прозвучали классические произведения русских и зарубежных композиторов, исполненные на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, аккордеоне и домре. На сцене также выступили хоровые коллектив школы: хор выпускников «Академия» под руководством Лидии Варфоломеевой, старший хор Viva la musica, хор мальчиков «Добры-молодцы», хор первоклассников и младший хор «Весничка», которым руководит Марина Полякова.

Гостям школы искусств очень понравился этот душевный концерт, они тепло принимали все номера, в зале не смолкали овации. В завершение праздника всех его участников поздравил Дед Мороз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Школы Лобня Музыка
23 декабря 2024, 15:45
Новогодний турнир по шахматам прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске
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Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в городском парке в Воскресенске в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Гости приняли участие в турнире по шахматам «Белая королева».

Для гостей подготовили развлечения, спортивные мероприятия и новогоднее настроение.

В парке усадьбы Кривякино показали выставку достижений советских и российских спортсменов, которые жили в Воскресенске. Многократный победитель и призер легкоатлетических соревнований, тренер лыжного клуба УРАЛХИМ Ski Factory Ирина Салова провела разминку.

Члены Воскресенского отделения федерации «Современного мечевого боя» провели соревнования по «Метлоболу» и состязания на тямбарах.

Гостям показали фильм об одном из основателей Воскресенского хоккея Николае Семеновиче Эпштейне, посвященный 100-летию тренера.

Для любителей шахмат провели турнир «Белая Королева», а малыши поучаствовали в игровой программе «Новогодний переполох в усадьбе Кривякино». Ребята создали игрушки и написали письма Деду Морозу.

Посетители отведали чай в баре-самоваре, сделали фотографии с ростовыми куклами и выбрали подарки для друзей.

Воскресенск Парки
23 декабря 2024, 15:44
Школьный турнир по баскетболу прошел в Воскресенске
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Турнир по баскетболу прошел в рамках недели «Ученические сообщества» проекта «Школа полного дня». В нем приняли участие учащиеся старших классов учреждения «Наши традиции».

Турнир посвятили предстоящему Новому году. Сыграли воспитанники спортивного клуба «Алмаз» при школе «Наши традиции».

По регламенту сборные смогли представить смешанный состав - три юноши и три девушки. Такая практика позволяет привлечь девочек в спорт и понять, что результат зависит от достижений и навыков, а не от пола игрока. Важно также развивать психологические качества.

Новогодний турнир провели по круговой системе: два тайма по 10 минут. Первое место заняла команда 10А класса, второе - 9А, а третье - 9Б класса. Судьи также выбрали лучших игроков турнира среди мальчиков и девочек.

Школы Баскетбол Воскресенск
23 декабря 2024, 15:33
Сотрудники Бородинского военного музея посетили Дмитровский кремль
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Дмитровский городской округ продолжает сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Недавно его специалисты посетили фестиваль «Дмитровский пряник» в Кремле, а также обсудили организацию совместных мероприятий.

Школьники, представители сферы образования, участники СВО и их семьи, а также дети с ограниченными возможностями здоровья неоднократно посещали Бородинский музей, начиная с 2022 года. Они также становились участниками военно-патриотических сборов «Бородино-2023» и «Бородино-2024».

В этом году Дмитровский округ принял официальную делегацию из Можайского городского округа на конференции по обмену опытом в сфере музейного дела.

Специалисты Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника недавно посетили культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Они обсудили совместные выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили экспозиции музея и посмотрели комедию «Любовь и голуби» в драматическом театре «Большое Гнездо».

«Сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником является ключевым элементом в сохранении и популяризации культурного наследия и патриотическом воспитании молодежи. Обмен знаниями и опытом позволяет нам создавать уникальные выставки и мероприятия для широкой аудитории», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Дмитров
23 декабря 2024, 15:32
Сезон соревнований по лыжным гонкам открыли в Дмитрове
Управление физической культуры и спорта Дмитров
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В Дмитрове открыли сезон соревнования по лыжным гонкам в Центре зимних видов спорта. Там провели первые состязания, в которых приняли участие более 250 человек.

Спортсмены приехали из разных городов Подмосковья, а также Москвы, Ульяновска, Твери, Костромы и других.

«Дмитровский округ уделяет большое внимание развитию лыжного спорта. Приятно видеть, что в соревнованиях участвует такое большое количество спортсменов разного возраста и уровня подготовки», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции в соответствии с возрастом: 1, 3, 5 и 10 километров.

Призеры получили грамоты и медали. Спортсмены из Дмитрова завоевали семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Самым юным участником стала Дарья Щербакова 2020 года рождения, а самым опытным - Юрий Перов 1948 года рождения.

Дмитров

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