Новогодний бал-маскарад для участников клуба «Активное долголетие» провели в Химках

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил важность существования клуба «Активное долголетие». На территории городского округа регулярно проводятся самые разные мероприятия, включая концерты, экскурсии, мастер-классы и спортивные занятия.

«Наши пенсионеры действительно очень активные и с удовольствием участвуют в таких событиях», - добавил Егор Ченюк.

Депутат химкинского Совета Татьяна Кавторева отметила, что клуб «Активное долголетие» открыли при поддержке главы Дмитрия Волошина 16 февраля 2021 года.

В нем все участники могут пройти курсы компьютерной грамотности, записаться на занятия спортом, творчеством, пением и йогой. Кроме того, для пенсионеров регулярно организуют кинопоказы, прогулки на теплоходах и другие мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий. Она обновляется регулярно, поэтому каждый сможет подобрать событие, которое придется ему по вкусу.

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