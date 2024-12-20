Новогодние сувениры начали изготавливать на фетровой фабрике в Воскресенске

На фабрике также делают экологичные новогодние елки из войлока, которые подойдут для украшения любого интерьера. Одним из самых востребованных видов продукции предприятия являются войлочные тапочки. Они не только теплые и комфортные, но и отличаются оригинальным дизайном. Такие тапочки с удовольствием приобретают покупатели в разных регионах России.

Кроме того, коллектив фабрики изготавливает из фетра и войлока разнообразные новогодние игрушки, как в традиционном стиле, так и в современном.

Старейшая фабрика муниципалитета является одним из немногих предприятий в России, которые выпускают изделия из войлока высокого качества.