20 декабря 2024, 10:52

Новогодние сувениры начали изготавливать на фетровой фабрике в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Коллектив фабрики «Фетр» активно готовится к новогодним праздникам. Сотрудники предприятия приступили к изготовлению уникальных змеек — символов наступающего года.

На фабрике также делают экологичные новогодние елки из войлока, которые подойдут для украшения любого интерьера. Одним из самых востребованных видов продукции предприятия являются войлочные тапочки. Они не только теплые и комфортные, но и отличаются оригинальным дизайном. Такие тапочки с удовольствием приобретают покупатели в разных регионах России.

Кроме того, коллектив фабрики изготавливает из фетра и войлока разнообразные новогодние игрушки, как в традиционном стиле, так и в современном.

Старейшая фабрика муниципалитета является одним из немногих предприятий в России, которые выпускают изделия из войлока высокого качества.

Новый год Воскресенск
20 декабря 2024, 10:51
Более 120 незаконных торговых точек снесли в Котельниках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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В городском округе Котельники ведется активная работа по упорядочиванию размещения торговых точек. С октября демонтировано 22 объекта, всего за год — 126.

Снос нестационарных торговых объектов проводится в соответствии с областным законом о благоустройстве и постановлением главы округа. Решение об удалении таких объектов принимается, если они исключены из схемы размещения на муниципальной земле. Предпринимателям заранее выдают предписания и расторгают договоры аренды.

Цель работы - сделать городскую среду комфортной, безопасной и организованной. Демонтаж объектов продолжается, чтобы освободить пространство для благоустройства и удобства жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Работа Котельники
20 декабря 2024, 10:46
Глава Воскресенска обсудил с предпринимателями развитие местного бизнеса
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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На встрече с предпринимателями глава округа Алексей Малкин подвел итоги года и наметил планы на будущее. Мероприятие прошло на площадке торгово-промышленной палаты.

Глава городского округа отметил важность продвижения бренда «Сделано в Воскресенске». По его словам, продукция местных предприятий обладает высоким качеством и конкурентоспособностью. «Нам есть, что предложить потребителям. Мы будем продвигать товары воскресенских производителей по всему Подмосковью, уделяя внимание и развитию культурной, и туристической привлекательности города», - заявил Малкин.

На встрече представители бизнеса обсудили проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства, новые экономические и налоговые инициативы, а также планы по улучшению инвестиционного климата в округе. Идеи, озвученные участниками, будут рассмотрены для включения в стратегию развития Воскресенска на следующий год.

Воскресенск
20 декабря 2024, 10:43
Роман Акимов из Мытищ стал призером международного турнира по плаванию
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Роман Акимов завоевал на XVIII Международном Кубке Владимира Сальникова серебряную медаль. Спортсмен из Мытищ на 400 метрах вольным стилем показал время — 3:42.65.

Кубок Владимира Сальникова проходит в Санкт-Петербурге. В турнире участвуют спортсмены из ЮАР, Нигерии, Ганы, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении и других стран. Также на соревнования приехали ведущие российские пловцы.

Спортсмены Мытищи
20 декабря 2024, 10:15
Костюмированный лыжный забег пройдет в Одинцове 31 декабря
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Открыта регистрация на костюмированный лыжный забег в честь юбилейной «Манжосовской гонки», которая пройдет в Одинцово 31 декабря. Этой информацией поделилась пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Принять участие сможет любой желающий, независимо от уровня подготовки. Забег пройдет на дистанции 1200 метров, главное - это оригинальный костюм и лыжи.

Старт запланирован на 11:00. Чтобы зарегистрироваться, нужно отправить заявку на электронный адрес nkunicin@gmail.com с указанием фамилии, имени и года рождения.

Стоит отметить, что 20 декабря в 12:00 откроется онлайн-регистрация на 55-ю «Манжосовскую лыжную гонку». Бесплатные места ограничены, но доступна платная регистрация на сайте.

Участникам предложены дистанции 600 метров, 1,2 километра, три километра, шесть километров и 18 километров. Гонка, впервые состоявшаяся в 1969 году, собирает лыжников от трех до 90 лет, включая любителей и профессионалов.

Место проведения: Одинцовский городской округ, ул. Манжосовская, дом № 1, «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха».

Одинцово Отдых Праздники Спортсмены

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