Новогодние программы проведут в парке усадьбы Кривякино в декабре

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Мероприятия в парках Воскресенска будут проводиться всю зиму. Узнать о них можно в афишах проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостей угощали ароматным чаем, а в центре культуры и досуга «Москворецкий» для детей провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Пока одни ребята творили на новогоднем мастер-классе, другие - активничали в парке. Веселые эстафеты, игры и танцы не давали гостям замерзнуть.