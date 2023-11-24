Новогодние программы подготовили в музеях и парках Коломны

Улицы, парки и музеи Коломны готовятся к новогодним праздникам. На площади Двух Революций уже установили ель из шаров. Вскоре откроются и резиденции Деда Мороза в сквере Зайцева в Коломне и в парке «Сосновый бор» в Озерах.

«Более 20 музеев городского округа Коломна подготовили тематические сезонные программы, в том числе Фабрика пастилы и музей-калачная. Также Музей боевой славы, например, предлагает встретить Новый год в императорском стиле, а усадьба купцов Лажечников, конечно же, готовит программу в купеческом настроении», - рассказала Руководитель туристско-информационного центра Visitkolomna Ирина Сазоненкова.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, в Коломне зальют 36 хоккейных коробок. Также готовятся пять лыжных трасс протяженностью от двух с половиной до пяти километров. Аэроград предлагает необычный вид зимних развлечений - это прогулки на багги и мотокросс. За руль пускают тех, кто старше семи лет.

Кроме того, в Коломне пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха, Рождественское шествие в Кремле, а также зимние забавы в парках и праздничная программа в новогоднюю ночь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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