Новогодние представления пройдут в студии «Ковчег» в Кашире

Специалисты «Ковчега» рассказали, что смогли наладить систему усыновления среди своих животных: породистые овчарки выкармливают лис, а домашние козы - пятнистых оленей. Семимесячного буйвола по кличке Бу кормит приемная мама - корова Матрена.

«Когда легче всего подружится? - Когда вы еще маленькие! Они выращены с маленького возраста, вместе контактируют, вместе играют, живут. Вырастая, эту дружбу они сохраняют», - рассказала экскурсовод зоостудии «Ковчег» Дарья Пономарева.

Почти все обитатели студии - актеры кино и сериалов, они снимаются в рекламе, клипах и телепередачах. Чтобы хорошо снять животное, нужно придумать - как его заинтересовать: либо превратить это в игру, либо с помощью ухищрений.

Главная кинозвезда «Ковчега» - говорящий ворон Карлуша. С ним и другими животными смогут пообщаться гости сказочных представлений, которые пройдут в зоостудии во время новогодних и рождественских праздников.

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