Новогодние елки в байк-центре «Ночные волки» в Подмосковье пройдут в январе

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«Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок - все это в Новогодней сказочной истории от „Ночных волков“», - уточнили в ведомстве.

Мотоклуб устраивает подобные зимние шоу с 2003 года. Номера с мотоциклами сопровождают музыка, литературные тексты и стихи. По сюжету зло бросает вызов миру, но добрые силы дают отпор злодеям.

В спектакле задействуют не только актеров, но и сказочную технику, например, статические декорации или другие объекты, которые извергают пламя, разговаривают, взлетают в воздух.

Ежегодно шоу байк-центра посещают свыше 10 тысяч детей из Подмосковья и столицы, а также других городов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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