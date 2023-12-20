Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Солнечногорске

Жилые и садовые дома продолжают регистрировать в Подмосковье по дачной амнистии. С начала года на учет поставили 80 тысяч объектов.

«В Подмосковье ежегодно становится меньше объектов недвижимости без прав. В этом году на учет поставили в том числе 63,8 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей. Такому результату предшествовала большая информкампания, которая охватила семь тысяч садоводческих товариществ в 20 городских округах», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Летом встречи по вопросам дачной амнистии прошли в 723 СНТ. Работа продолжится в следующем году.

Проводятся и другие мероприятия по вовлечению имущества в оборот. Так, с января удалось установить правообладателей 219 тысяч земельных участков и 103 тысяч объектов капитального строительства.

В число лидеров по регистрации недвижимости вошли Одинцово (зарегистрировано 4 017 объектов), Раменское (поставили на учет 6994 объекта) и Дмитров (5 215 объектов).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

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