29 ноября 2024, 21:39

Новогоднее оформление парков в Ленинском округе завершат 10 декабря

Читайте нас в: Google Новости

В Ленинском городском округе началась подготовка к новогодним праздникам. К 1 декабря, когда в Московской области стартует проект «Зима в Подмосковье», планируется установить 18 новогодних елей, а к концу первой декады декабря завершить украшение улиц и парков праздничной иллюминацией.

Директор муниципального предприятия «Благоустройство» Дмитрий Черкасов сообщил, что самая высокая елка, 17 метров, будет установлена на площади у кинотеатра «Искра» в Видном, а елка на Советской площади получит обновленный декор. Монтаж новогодних деревьев уже начался.

По его словам, по просьбам жителей на главную елку округа снова установят шатер из гирлянд длиной 2,5 тысячи метров. Также у кинотеатра «Искра» появятся световые инсталляции, включая новую композицию - «Царская карета». Праздничная подсветка на Советском проезде также будет обновлена: здесь установят световой тоннель длиной более 35 метров. На уличных фонарях округа разместят объемные световые украшения в виде снежинок.

Новогоднее оформление затронет и парки округа. Например, в сквере 50-летия Видного появится иллюминация «небо», а в новом сквере у МФЦ деревья украсят гирляндами. На центральной площади города, напротив Дворца культуры «Видное», традиционно установят светящуюся надпись «С Новым годом» и цифры «2025».

Как уточнили в пресс-службе, украшение елей на разных площадках округа завершится к 1 декабря, когда Ленинский округ примет участие в областной акции «Зажги елку» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Полное оформление улиц и парков завершат к 10 декабря.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Новый год Ленинский округ
29 ноября 2024, 21:53
Студенты из Дмитровского округа посетили патриотический кинопоказ в Пушкино
Читайте нас в: Google Новости
В подмосковном театре музыки и кино «III РИМ» прошел показ документального фильма «Спасая раненое железо». Событие состоялось в рамках цикла кинопоказов для молодежи «Смотри. Знай. Думай», организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области.

На мероприятии собрались молодые зрители из разных уголков Подмосковья, включая представителей Дмитровского городского округа. В числе участников были сотрудники Комплексного молодежного центра «Сфера», студенты Дмитровского института непрерывного образования, учащиеся техникума и школьники округа.

Фильм режиссера Михаила Бурова рассказывает о работе бойцов 1-й отдельной мотострелковой бригады на авдеевском направлении. Они занимаются восстановлением эвакуированных машин, возвращая до 30% техники в строй, а также используют часть из них на запчасти. Этот труд не только помогает сэкономить государственные ресурсы, но и становится важным вкладом в общую задачу. Фильм демонстрирует не только профессионализм героев, но и их самоотверженность и чувство юмора: бойцы называют себя «не отважными, но очень важными».

После показа зрители смогли обсудить увиденное с режиссером. Во время дискуссии поднимались вопросы о значении документального кино для сохранения истории, воспитания молодежи и формирования общественного сознания.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что подобные мероприятия дают молодежи возможность узнать больше о жизни наших соотечественников и понять, насколько важен вклад каждого в общее дело. Он также подчеркнул, что кинолента Михаила Бурова не только рассказывает о героизме бойцов, но и акцентирует внимание на значимости их работы для безопасности страны.

В завершение вечера участники получили памятные подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Кино Дмитров
29 ноября 2024, 21:44
Спортсмены из Дмитрова стали призерами Кубка России по санному спорту
Читайте нас в: Google Новости
На санно-бобслейной трассе образовательного центра «Сириус» в Сочи прошел Кубок России по санному спорту. Саночники из Дмитрова, представляющие спортивную школу олимпийского резерва имени Альберта Демченко, показали высокие результаты.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из восьми регионов страны, которые разыграли 10 комплектов наград.

В индивидуальных заездах среди женщин второе место заняла Дарья Олесик. В дисциплине двухместных саней золото завоевали Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В командной эстафете дмитровская команда в составе Дарьи Олесик, Павла Репилова, Кирилла Виниченко и Вадима Виноградова получила серебряные медали. Бронзу в эстафете-микст завоевали Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов вместе с Дарьей Пересторониной и Марией Посельской. Еще одну бронзовую награду в командной эстафете принесла Светлана Прохорова.

Исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил спортсменов с успехами и отметил, что муниципалитет будет продолжать поддерживать развитие спорта в округе и создавать условия для новых побед.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дмитров
29 ноября 2024, 21:34
Народный хор «Россияночка» из Ленинского округа отметил 75-летие
Читайте нас в: Google Новости
Во Дворце культуры «Видное» состоялось празднование юбилея местного коллектива русской народной песни. Хору «Россияночка» исполнилось 75 лет. За эти годы он стал одной из главных творческих гордостей Ленинского городского округа.

Хор был создан в 1949 году в клубе строителей во Временном рабочем поселке, который позже стал городом Видное. После открытия Дома культуры в 1955 году коллектив обрел постоянное место для репетиций и выступлений и до сих пор остается важной частью культурной жизни округа.

«Коллектив всегда выступает исключительно вживую, без фонограммы. Они не просто исполняют русские народные песни - они передают суть русской культуры, умея говорить с душой каждого слушателя. Их голоса проникают глубоко в сердца людей», - отметила заместитель главы округа Татьяна Квасникова.

За свою многолетнюю историю хор «Россияночка» принимал участие в крупных мероприятиях, таких как Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году, а также неоднократно становился победителем престижных конкурсов.

«Мы были лауреатами первых трех Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества трудящихся. И сегодня продолжаем держать эту высокую планку. Недавно мы стали лауреатами фестиваля „Коломенские зори“, а в 2023 году заняли первое место на фестивале ветеранских хоров Московской области», - рассказала руководитель хора Елена Анастасьева.

Елена Викторовна руководит коллективом уже более 30 лет. Любовь к русской песне ей привил отец, Виктор Бачков, который также возглавлял хор с 1965 по 1973 годы. В пресс-службе уточнили, что сейчас в составе хора «Россияночка» выступают 22 участника, среди которых есть и ветераны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Ленинский округ
29 ноября 2024, 20:34
Подмосковные УК выплатили более 2 млн рублей долга за обращение с ТКО
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провело пятое заседание с управляющими компаниями и региональными операторами по обращению с отходами. Главные темы встречи — вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, правильность начислений и план действий УК по погашению задолженности.

В ходе заседания удалось достичь компромисса с восемью организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Две компании погасили задолженность свыше 1,1 миллиона рублей прямо в день встречи. С остальными двумя организациями разбирательство продолжится в Арбитражном суде Московской области.

За время прошедших пяти встреч удалось досудебным образом разрешить разногласия с 27 управляющими компаниями региона, что позволило погасить задолженность на сумму 34 миллиона рублей. Также региональные операторы списали около шести миллионов рублей пени.

Долги Суд

Новости по теме