Новогоднее оформление парков в Ленинском округе завершат 10 декабря

Директор муниципального предприятия «Благоустройство» Дмитрий Черкасов сообщил, что самая высокая елка, 17 метров, будет установлена на площади у кинотеатра «Искра» в Видном, а елка на Советской площади получит обновленный декор. Монтаж новогодних деревьев уже начался.

По его словам, по просьбам жителей на главную елку округа снова установят шатер из гирлянд длиной 2,5 тысячи метров. Также у кинотеатра «Искра» появятся световые инсталляции, включая новую композицию - «Царская карета». Праздничная подсветка на Советском проезде также будет обновлена: здесь установят световой тоннель длиной более 35 метров. На уличных фонарях округа разместят объемные световые украшения в виде снежинок.

Новогоднее оформление затронет и парки округа. Например, в сквере 50-летия Видного появится иллюминация «небо», а в новом сквере у МФЦ деревья украсят гирляндами. На центральной площади города, напротив Дворца культуры «Видное», традиционно установят светящуюся надпись «С Новым годом» и цифры «2025».

Как уточнили в пресс-службе, украшение елей на разных площадках округа завершится к 1 декабря, когда Ленинский округ примет участие в областной акции «Зажги елку» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Полное оформление улиц и парков завершат к 10 декабря.

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