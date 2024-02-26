26 февраля 2024, 21:03

Нового главу духовного управления мусульман избрали в Подмосковье

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Съезд духовного управления мусульман Московской области состоялся в центральной соборной мечети Москвы. Порядка сотни делегатов посетили мероприятие, в ходе которого избрали нового главу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Собрание стартовало с пения муэдзина и общей молитвы. Участники не только выбрали нового главу, но и обсудили планы дальнейшей работы. При подведении итогов отдельное внимание обратили на рост количества мусульман, принимающих участие в праздниках, а также на важность воскресных школ.

«Межрелигиозного диалога, просветительской работы, безупречного соблюдения действующего законодательства, социализации вновь приехавших в Россию наших братьев и сестер», - отметил муфтий, шейх, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Задача на ближайшие 5 лет - усилить интеграцию в общество даже малых общин, расширить межкультурный и межрелигиозный диалог, увеличить количество образовательных и социальных проектов.

«У людей нет информации, чем занимается община, поэтому я сегодня в программной речи призвал максимально рассказывать, доносить обществу, чтобы они не боялись. Потому что, когда мы друг друга знаем, мы не боимся, живем в мире и согласии, в добрососедстве, а наше Подмосковье оно славится добрососедством. К чему мы и призываем. И дай Бог будем развивать эти направления и эти проекты», - рассказал муфтий, председатель духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

По итогам открытого голосования пост оставили за действующим председателем.

«Он начал проекты под эгидой - открытость и добрососедство - ему и продолжать. Человек доказал на деле, что диалог не только возможен. Это единственный путь к росту и развитию», - добавил Рушан Аббясов.

26 февраля 2024, 21:25
Фасады 14 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года
ФКР
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты выполнят капитальный ремонт фасадов 14 многоквартирных домов, расположенных к Коломне, до конца 2024 года. Сейчас работы ведутся в пятиэтажном доме № 81 на улице Дзержинского.

Сотрудники Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов под руководством Министерства ЖКХ Московской области уже провели ремонт межпанельных швов, балконных плит, цокольного этажа, входа в подвальное помещение. Кроме того, они установили бескаркасную систему утепления фасада.

Общая площадь работ составляет около четырех тысяч квадратных метров. На объекте трудится бригада из девяти человек. На сегодняшний день выполнено примерно 25% работ. Также завершен ремонт системы газоснабжения в доме.

Жители Подмосковья могут получить информацию о программе капремонта домов на интерактивной карте ФКР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Ремонтные работы
26 февраля 2024, 21:19
Свыше 10 тысяч химчан воспользовались цифровыми зонами МФЦ с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Более 10 тысяч жителей городского округа Химки подали онлайн-заявления в профильные ведомства через цифровые зоны МФЦ. Самыми популярными услугами стали постановка на миграционный учет и получение справок из Социального фонда России.

Все компьютеры в многофункциональных центрах Химок оборудованы специальными браузерами, что помогает предотвратить утечку персональных данных заявителей. При возникновении вопросов при подаче заявлений сотрудники офисов проконсультируют и помогут.

«В Химках жители ежедневно обращаются в многофункциональный центр за получением муниципальных и государственных услуг. Значительно ускоряет процедуру цифровой формат подачи заявок. Цифровые зоны оборудованы рабочими местами с бесплатным доступом к порталам госуслуг и сайтам ведомств», - сообщил депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Офисы многофункциональных центров в Химках еженедельно обрабатывают более девяти тысяч обращений. Благодаря этому жители города могут получить около 400 федеральных, региональных и муниципальных услуг в одном месте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Госуслуги МФЦ
26 февраля 2024, 20:02
Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали более 8 тысяч заявок за неделю
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ГУСТ Московской области рассмотрели более восьми тысяч заявок за минувшую неделю. Большинство из них поступило из Люберец, где местные жители 79 раз обращались по вопросу неисправностей в лифтовом оборудовании.

Как сообщили представители ГУСТ, жители Люберец оставили 71 заявку на удаление наледи и сосулек на крыше, 58 обращений из-за несвоевременной уборки подъездов, а также 27 жалоб на работу освещения.

Так, управляющая компания ООО «ВИРА СЕРВИС» устранила неисправность лифтового оборудования в доме № 16к2 на улице Урицкого, а УК ООО «СОДЕЙСТВИЕ» провела уборку одного из подъездов дома № 12 на улице Пионерской в Томилино.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы ЖКХ
26 февраля 2024, 19:22
Более 9 миллионов пассажиров воспользовались общественным транспортом Подмосковья за выходные
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Жители и гости Московской области осуществили более 9,3 миллиона поездок в общественном транспорте за минувшие выходные, с 23 по 25 февраля. Соответствующей информацией поделились в Минтрансе Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что свыше 4,3 миллиона пассажиров воспользовались автобусами, из которых 2,8 миллиона - на маршрутах Мострансавто.

«Наиболее интенсивный пассажиропоток на автобусных маршрутах зафиксирован 24 февраля - свыше 1,5 миллиона поездок», - добавил Алексей Гержик.

Наибольшей популярностью в праздничные дни пользовались маршруты № 368 и № 367.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что ЦППК с 22 по 25 февраля перевезла более пяти миллионов пассажиров. Самым востребованным ж/д направлением стало Ярославское, где было совершено 930 тысяч поездок, а также Казанское и Курское направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он подчеркнул, что для разработки маршрутов используется искусственный интеллект. Кроме того, в регионе продолжается закупка новых автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы

Новости по теме