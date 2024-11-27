Новое здание полиции в Апрелевке построят в начале 2025 года

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Администрация округа, федеральные органы власти совместно с органами субъекта федерации приняли решение о строительстве нового современного здания, отвечающего всем требованиям нормативно-правовых актов. Это позволит создать высокий уровень безопасности жителей города.

Новое здание полиции расположится вблизи школы № 1. Внутри обустроят комфортабельные кабинеты, а снаружи - закрытую территорию для размещения служебного транспорта. Отделение обеспечат необходимыми коммуникациями, которые вскоре подключат.

Переезд состоится в третьем квартале 2025 года. В будущем здесь также будет размещен отдел по вопросам миграции. Таким образом, строительство нового здания отдела полиции в Апрелевке - важный шаг навстречу улучшению качества обслуживания местных жителей и повышению уровня безопасности в регионе.

«Мы надеемся, что новое здание станет символом прогресса и модернизации правоохранительных органов, обеспечивая эффективную защиту и поддержку для всех граждан», - подчеркнул начальник Территориального управления Апрелевки Дмитрий Кожушко.

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