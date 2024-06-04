Новое судно «Александр Логачев» спустили на воду в Коломне
Торжественная церемония спуска на воду судна «Александр Логачев» прошла на территории судостроительного производства «Порт Коломна». Этот несамоходный землесос построили по заказу Речводпути для Канала имени Москвы.
Судно планируется использовать для разработки песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов. «Александр Логачев» поможет углублять дно в акваториях и судоходных путях, намывать дамбы.
Строительство еще четырех несамоходных землесосов ведется по федеральному проекту «Внутренние водные пути». Работы выполняются в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
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