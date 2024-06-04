04 июня 2024, 14:14

Новое судно «Александр Логачев» спустили на воду в Коломне

Юлия Лысихина
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Торжественная церемония спуска на воду судна «Александр Логачев» прошла на территории судостроительного производства «Порт Коломна». Этот несамоходный землесос построили по заказу Речводпути для Канала имени Москвы.

Судно планируется использовать для разработки песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов. «Александр Логачев» поможет углублять дно в акваториях и судоходных путях, намывать дамбы.

Строительство еще четырех несамоходных землесосов ведется по федеральному проекту «Внутренние водные пути». Работы выполняются в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

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Коломна Корабли
04 июня 2024, 14:28
Студенты РГСУ пройдут практику в подмосковном онкодиспансере
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты второго и третьего курсов Российского государственного социального университета проходят врачебную и сестринскую практику в Московском областном онкологическом диспансере. Они отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановки капельниц и уколов и многое другое.

Как рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович, практика дает возможность студентам перенять опыт у профессионалов.

«Во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, изучают правила асептики и антисептики, а также участвуют в перевязках пациентов. Практика- прекрасная возможность для будущих специалистов перенять опыт и многому научиться у наших профессионалов», - рассказал он.

Московский областной онкологический диспансер - это ведущее лечебное учреждение региона, где оказывают высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь. Ежегодно там проходят практику будущие медики из разных вузов страны.

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Вузы Врачи Студенты Онкология
04 июня 2024, 14:23
Тротуар обустроят вблизи автобусной остановки на улице Чайковского в Лобне
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В Лобне обустраивают тротуар к автобусной остановке по улице Чайковского. С просьбой о благоустройстве обратились жители круга.

Работы по обустройству тротуара к автобусной остановке на улице Чайковского в Лобне находятся в завершающей стадии. Специалисты уже смонтировали специальные каркасы, приготовили основание из песка и щебня, установили бордюры, положили асфальт. Благоустроить тротуар попросили жители. До этого им приходилось идти до остановки вдоль дороги с интенсивным трафиком движения.

Также с улицы Чайковского вывезли строительный мусор, заменили песок в песочницах. На других улицах провели ямочный ремонт и отремонтировали ливневую канализацию. Предприятия торговли также проводят работы по благоустройству по поручению главы города - к примеру, на улице Аэропортовской положили асфальт и начали менять плитку.

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Благоустройство Лобня Работа
04 июня 2024, 14:19
Пожар потушили в частном секторе Наро-Фоминска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Жители подмосковной Вереи Наро-Фоминского городского округа выразили благодарность сотрудникам 239-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Специалисты помогли спасти жилища от пожара, который начался в частном секторе.

Начальник подразделения Иван Островский, рассказал, что 27 мая в три часа дня местные жители обратились в службу экстренных вызовов «Система-112», обнаружив пожар в одном из жилых домов.

«Работники дежурного караула оперативно прибыли на место возгорания, где открытым огнем по всей площади пылал деревянный двухэтажный дом и вся прилегающая к нему территория, засыпанная кучами мусора в человеческий рост», - сообщил Иван Островский.

Пожарные приступили к тушению пожара и защите соседних домов при поддержке других пожарно-спасательных частей и федеральной противопожарной службы. Борьба с огнем была сложной из-за мусора, который способствовал распространению пламени на всей территории, где находились еще два деревянных строения.

Благодаря организации подачи воды из местного пруда и профессиональной работе спасателей в пять часов вечера удалось сдержать пламя, а к полуночи пожар был ликвидирован. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и защитить имущество граждан.

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Наро-Фоминск Спасатели Пожары
04 июня 2024, 14:13
Еще 75 дорог отремонтировали в Подмосковье по просьбе жителей
Минтранс Подмосковья
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Ремонт дорожного покрытия продолжается в Подмосковье. Объекты, которые необходимо обновить, выбирали сами жители на портале «Добродел». Так, покрытие отремонтировали на 63 муниципальных и 12 региональных дорогах.

«Ремонтный сезон в самом разгаре, дорожники завершили укладку порядка 100 километров нового покрытия на 75 дорогах в 32 городских округах - их включили в программу ремонта по результатам голосования жителей Подмосковья», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Минтрансе Московской области уточнили, что программу ремонта формируют с учетом мнения жителей региона - не менее 25% от общей программы составляют дороги, набравшие наибольшее число голосов в ходе голосования на «Доброделе». Напомним, асфальтовое покрытие обновляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Нацпроекты Ремонтные работы

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