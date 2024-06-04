Новое судно «Александр Логачев» спустили на воду в Коломне

Студенты второго и третьего курсов Российского государственного социального университета проходят врачебную и сестринскую практику в Московском областном онкологическом диспансере. Они отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановки капельниц и уколов и многое другое.

Как рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович, практика дает возможность студентам перенять опыт у профессионалов.

«Во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, изучают правила асептики и антисептики, а также участвуют в перевязках пациентов. Практика- прекрасная возможность для будущих специалистов перенять опыт и многому научиться у наших профессионалов», - рассказал он.

Московский областной онкологический диспансер - это ведущее лечебное учреждение региона, где оказывают высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь. Ежегодно там проходят практику будущие медики из разных вузов страны.

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