01 ноября 2024, 18:12

Новое стоматологическую технику установили в больнице Павловского Посада

Пресс-служба администраци г.о. Павловский Посад
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В поликлинике № 3 Павлово-Посадской больнице появились новые стоматологические установки для взрослого и детского отделений. Современное оборудование сделает лечение комфортным для пациентов и удобным для специалистов.

Новые аппараты оснащены удобными креслами с регулируемыми подголовниками и плавным подъемом. Кресла обиты прочной и бесшовной экокожей, которая устойчива к регулярной дезинфекции, сохраняя отличный внешний вид. Само оборудование удобно в управлении и легко обслуживается, что позволяет врачам эффективно проводить диагностику, лечение и различные процедуры.

«Новые установки предназначены для оказания амбулаторной стоматологической помощи. Уже с 18 ноября специалисты смогут начать прием пациентов на новом оборудовании», - сообщила заведующая поликлиникой Лейсан Гильфанова.

Записаться к стоматологу можно через госуслуги или по телефону 122.

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Здравоохранение Павловский посад
01 ноября 2024, 18:36
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 1 ноября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов вечером 1 ноября. В Минтрансе региона отметили, что движение затруднено на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов. На фоне осадков водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги
01 ноября 2024, 18:24
Детский сад построили в поселке Андреевка под Солнечногорском
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство детского сада в рабочем поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Все работы в здании практически завершены.

Как пояснили в ведомстве, для детей обустроили просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурные залы, помещения для занятий для кружков, просторную столовую, а также кабинеты логопеда и врача.

Детский сад рассчитан на девять групп, всего - 170 воспитанников.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию - установили теневые навесы, построили игровые и спортивные комплексы, а для родителей воспитанников у входа в детский сад организовали парковку.

Солнечногорск Строительство Детские сады
01 ноября 2024, 18:18
Еще три специалиста приняли участие в программе «Земский врач» в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Участниками программы «Земский врач» в городском округе в 2024 году стали три медицинских работника. Целью проекта является привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность.

Наталья Болдырева, Ойгул Урунова и Иноятулло Баротов получат единоразовые выплаты. Их размер в Дмитровском округе для врачей составляет миллион рублей, для средних медицинских специалистов – 500 тысяч рублей. Чем более удален населенный пункт от центра, тем выше сумма выплат, что привлекает врачей, готовых работать в отдаленных районах Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Ирина Костышина рассказала, что власти стараются создать все условия для развития здравоохранения. Выплаты по программе «Земский врач» являются хорошим стимулом для медиков «Призываю всех молодых и опытных специалистов воспользоваться этой уникальной возможностью», - сказала Ирина Костышина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Дмитров
01 ноября 2024, 18:14
Ремонт оборудования на предприятии «Уралхим» завершили в Воскресенске
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В филиале «Уралхим» завершилась ремонтная кампания, запланированная на этот год. Все работы были проведены в соответствии с утвержденными планами.

Наибольший объем работ был сосредоточен в цехе экстракционной фосфорной кислоты, где специалисты заменили абсорбционные башни № 15 и № 17, капитально отремонтировали башню № 16 и модернизировали системы газоочистки. Также целый комплекс ремонтных работ был проведен в части модернизации электрооборудования.

Главный инженер филиала «Уралхим» Владимир Шведиков отметил, что работы выполнили качественно, в полном объеме, согласно ранее утвержденному перечню и графику, и в максимально сжатые сроки. Главной целью стало обеспечение бесперебойной работы всех узлов и агрегатов в течение всего календарного года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Ремонтные работы

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