Новое слово в детской медицине. Уникальный медицинский центр заработает в Подмосковье в августе

Специалист отметила, что новый детский клинический центр станет флагманским в здравоохранении Московской области по направлении педиатрии. В учреждении будут сосредоточены все профили медицинской помощи. При этом по задаче Министерства здравоохранения и губернатора региона Андрея Воробьева уклон будет сделан на высокотехнологичную хирургию.

«То есть у нас на сегодняшний день детки смогут получать медицинскую помощь по всем видам хирургии. Это и детская хирургия, и торакальная хирургия, андрология и урология, детская гинекология. И достаточно уникальные виды помощи, такие как челюстно-лицевая хирургия, кардиохирургия, детская офтальмология и микрохирургия глаза, нейрохирургия. Таких отделений для детей вообще очень мало в России», - рассказала Татьяна Шаповаленко.

Она подчеркнула, что центр должен распахнуть свои двери перед посетителями уже к середине августа. Именно такую задачу поставил губернатор региона. При этом сам Воробьев принимает непосредственное участие - курирует стройку и вникает в каждую мелочь.

«Наш центр находится на уровне лучших клиник мира. И по структуре, и по строительству, и по удобству палат, конечно, по высокотехнологичному оборудованию и, самое главное, по кадровому составу», - добавила специалист.

Татьяна Шаповаленко обратила отдельное внимание, что клиника будет располагаться на территории площадью более 100 тысяч квадратных метров.

«Центр спроектирован очень функционально с точки зрения построения медицинских процессов. Большой стационарный блок на 420 коек, 48 коек - отделение реанимации, 23 операционных. Все они интегрированы и оснащены самым современным оборудованием», - добавила Татьяна Шаповаленко.

Кроме того, на территории комплекса будет работать большой центр, где смогут проходить обучение врачи и средний медицинский персонал, а также телемедицинский центр, который сможет проводить консультации между врачами и пациентами.

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