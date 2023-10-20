Новое производство сыра тофу запустили в Волоколамске
Компания «Стимул» запустила в Волоколамске производство растительного сыра тофу. Предприятие поставляет продукцию в многие рестораны Москвы и Подмосковья.
«Объем инвестиций компании „Стимул“ в реализацию проекта на первом этапе превысил 25 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
На предприятии создали 20 рабочих мест. Компания также планирует приглашать на практику студентов. Для производства продукции используют только натуральное сырье: соевые бобы, воду и загуститель.
«В Волоколамске у нас будет безотходное предприятие полного цикла - от входа сырья до выхода готовой продукции и дальнейшей переработки отходов», - прокомментировала коммерческий директор компании «Стимул» Ярослава Серова.
По ее словам, на предприятии оборудуют цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем направят на производство кормов для животных.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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