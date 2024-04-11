Новое производство строительных инструментов в Дубне создаст 40 рабочих мест

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, новый корпус появится на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна». «НПФ Промрессурс» специализируется на разработке технологии рентген-термостабилизации и оказывает услуги с ее применением.

Сейчас компания работает над расширением и совершенствованием линейки металлорежущего инструмента, который выпускается под торговой маркой MRT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».