08 августа 2024, 16:52

Новое производство стеклопакетов запустят в Есипове в 2025 году

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Строительство производственно-складского комплекса началось в деревне Есипово под Солнечногорском. Запуск производства запланирован на 2025 год. На предприятии будут изготавливать стеклопакеты и конструкции из алюминия и пластика.

Проект реализует компания «Имаст». Земельный участок площадью 3,4 гектаров компании предоставили благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Земля за один рубль». Она направлена на создание новых импортозамещающих производств в регионе.

Строительную площадку посетили исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и председатель совета депутатов Марина Веремеенко.

«В Солнечногорске появится производственно-складской комплекс конструкций из алюминия, пластика и стеклопакетов. На нем будут созданы более 30 новых рабочих мест для наших жителей. Организация уже получила разрешение на строительство, технические условия на подключение электроэнергии и газа. На локации залили плиту-основание будущего комплекса. Темпы работ хорошие, идут по графику. Будем и дальше сопровождать проект», - рассказал Типографщик.

По проекту на точке возведут два производственных здания общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. Инвестиции составят порядка 80 миллионов рублей.

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Солнечногорск Бизнес
08 августа 2024, 16:58
Три солистки из Истры победили на международном вокальном конкурсе в Москве
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Солистки из коллектива «MotiV» в Истре заняли призовые места на международном конкурсе «Фантазия» в Москве. Юные певицы стали лауреатами I и II степени.

Юные исполнительницы занимаются вокалом в Павловском Доме культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о театральном фестивале «Учитель и ученики» , который проходил в Ногинске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Международный фестиваль искусств «Фантазия» прошел во Дворце культуры Российского государственного социального университета. Участницы из Истры Анастасия Мельник, Софья Пуликова и Майя Гоппе получили диплом I степени и еще два II степени.

Кроме того, Анастасия завоевала специальный приз жюри. Эксперты отметили талант девочки.

Истра Фестивали
08 августа 2024, 16:54
Трое врачей с гуманитарным грузом отправились из Реутова в Курск
Администрация Реутов г. о.
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Жители Реутова собрали гуманитарный груз и отправили его в Курскую область. Также для помощи пострадавшим от террористической атаки в регион поехали трое врачей округа.

Хирург, травматолог и анестезиолог из Реутова отправились в Курскую область в составе медицинской бригады из Подмосковья. Также сбор помощи начали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня отправили гуманитарный груз: электрогенератор и почти полтонны продуктов питания с долгим сроком хранения», - прокомментировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Реутов Курская область
08 августа 2024, 16:43
Семейный центр в Мытищах поможет родителям наладить отношения с детьми
Unsplash
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Социально-терапевтический пункт «Помогатор» работает на улице Мира в Мытищах. Там специалисты помогают молодым родителям выстроить отношения с детьми.

Все услуги в семейном центре представляют бесплатно. Он находится по адресу: Мытищи, улица Мира, строение № 51, 2 этаж. Центр работает с 10:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Контактный телефон: 8 495 582-54-11.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты предлагают семьям несколько форм работы. Например, проводят психологические занятия с детьми и родителями по отдельности и вместе, групповую работу в арт-студии, занятия йогой, юридические консультации.

Дети Мытищи Семья
08 августа 2024, 16:38
Жителей Мытищ пригласили поучаствовать в конкурсе молодых предпринимателей
Медиасток.рф
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Началась регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России». Жителей Мытищ пригласили принять в нем участие.

Подать заявку на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» можно до 8 сентября. Их принимают по трем лигам: продвинутый и начинающий предприниматель, а также молодежь с идеями.

Участники смогут познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и наставников для развития своего дела. Так, топ-менеджеры крупнейших компаний страны дадут советы участникам по масштабированию.

Лучшие получат федеральную медиаподдержку для развития личного бренда и попадут в топ-500 молодых предпринимателей страны. Участники получат брендированную продукцию и подарки от «Росмолодежи».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Бизнес конкурсы

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