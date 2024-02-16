Новое производство промышленных насосных станций запустили на полную мощность в Солнечногорске

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что продукцию завода будут использовать для повышения давления водопровода в многоквартирных домах и бизнес-центрах.

«Для размещения производства в индустриальном парке „Есипово“ компания выбрала промышленный коворкинг „Индастриал сити“, созданный в формате „Подмосковье индастриал“. На новой производственной площадке будут выпускать до тысячи насосных станций в год», - рассказал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

На заводе в Солнечногорске разместили автоматические установки для орбитальной сварки, станки лазерной резки труб и автоматической вытяжки горловин, а также вспомогательное оборудование. Для проверки изделий инвестор предусмотрел специальный испытательный стенд.

Объем инвестиций в реализацию проекта в индустриальном парке «Есипово» составил 100 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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