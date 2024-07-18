Новое производство пищевых продуктов запустят в Солнечногорске к 2026 году

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Компания выпускает шоколадную пасту, ореховую шоколадную пасту, орехи в глазури и кокосовое масло. Продукцию производят под брендом Crunch Brunch.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик проверил, как реализуется этот инвестиционный проект. Есть несколько нерешенных вопросов: организация технических условий для подключения производства к системе водоснабжения и получение разрешений на примыкание территории к дорогам.

«Проработаем все вопросы со структурными подразделениями администрации, а также с Муниципальным казенным предприятием „Имущественный комплекс жилищно‑коммунального хозяйства“, проведем рабочие встречи и составим план по решению этих вопросов», - рассказал Типографщик.

Благодаря региональной программе «Земля за один рубль» компания смогла получить земельный участок для реализации проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начался прием заявок на гранты семейным фермам.

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