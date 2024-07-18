18 июля 2024, 14:48

Новое производство пищевых продуктов запустят в Солнечногорске к 2026 году

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Предприятие по производству пищевых продуктов ООО «Кранч Бранч» откроют в Солнечногорске к 2026 году. Сейчас решают вопросы водоснабжения и благоустройства территории.

Компания выпускает шоколадную пасту, ореховую шоколадную пасту, орехи в глазури и кокосовое масло. Продукцию производят под брендом Crunch Brunch.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик проверил, как реализуется этот инвестиционный проект. Есть несколько нерешенных вопросов: организация технических условий для подключения производства к системе водоснабжения и получение разрешений на примыкание территории к дорогам.

«Проработаем все вопросы со структурными подразделениями администрации, а также с Муниципальным казенным предприятием „Имущественный комплекс жилищно‑коммунального хозяйства“, проведем рабочие встречи и составим план по решению этих вопросов», - рассказал Типографщик.

Благодаря региональной программе «Земля за один рубль» компания смогла получить земельный участок для реализации проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начался прием заявок на гранты семейным фермам.

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Солнечногорск Строительство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 июля 2024, 15:09
Правила безопасности при катании на сапбордах напомнили в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Жаркая погода в Московской области продолжает привлекать все больше любителей отдыха у водоемов. В связи с этим представитель 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ «Мособлпожспас» поделился рекомендациями для любителей катания на сапборде.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко пояснил, что в последнее время все больше людей интересуются катанием на сапбордах. Однако, завораживающие виды водной глади не должны отвлекать от собственной безопасности.

Сотрудники спасательной службы рекомендуют не игнорировать страховочный трос, который должен быть привязан к ноге райдера и борту сапборда. Этот трос предотвратит отдаление доски после падения и поможет быстро вернуться к ней и выбраться из воды.

Перед началом прогулки важно ознакомиться с прогнозом погоды, проверить направление ветра и течения, чтобы избежать неприятностей во время катания. Эксперты подчеркивают, что перед каждым выходом на воду необходимо проверить состояние сапборда, особенно если он надувной, и избегать его использования в случае повреждения, чтобы не подвергать себя опасности.

Рекомендуется надевать яркие спасательные жилеты, аккуратно обходить маломерные суда и пристани, а также правильно оценивать свои силы, чтобы хватило на обратный путь.

«Спасатели просят не забывать о том, что главным фактором безопасности на воде будет ответственное отношение человека к акватории и условиям применения сапборда. Если же беда все-таки настигла пловца, то необходимо обратиться за помощью в экстренные службы», - добавил Александр Проценко.

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Отдых Спасатели Погода Водоемы
18 июля 2024, 15:08
Спасение Моржа: ветеринары борются за жизнь котика после нападения хулиганов
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Кот по кличке Морж стал жертвой хулиганов, которые обстреляли его пневматическим оружием. Животное получило 21 пулю и чудом не погибло. На помощь пришли специалисты Пушкинской ветеринарной станции.

Пули попали в область поясницы и таза, а также в шею животного. Спасая жизнь Моржу, ветеринары провели операцию. Все инородные тела удалили, назначили антибиотики и средства для обработки ран. Сейчас питомец приходит в себя после издевательств, специалисты продолжают лечение.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило об уголовной ответственности за жестокое обращение в животными. О подобных случаях можно сообщать на горячую линию 8-800-600-70-82.

Ранее в Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о собаке, которая находится на передержке в Сергиевом Посаде. Этот красивый и дружелюбный пес по кличке Перчик , который умеет улыбаться, найден у придорожного кафе на федеральной трассе. Волонтеры ищут для него хозяев.

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Коты Животные Пушкино
18 июля 2024, 14:41
Элементы для снижения скорости на дорогах обновили еще в 6 округах Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные элементы для снижения скорости на семи дорогах Подмосковья. Работы провели в Коломне, Химках, Шатуре и других округах.

Дорожные объекты привели в порядок на Озерском шоссе в Коломне, улице Бабакина в Химках, улице Заводской в Ивантеевке, на дорогах в деревне Кулаковка в Шатуре, селе Барановское в Воскресенске, поселках Курсаково в Истре и Малаховка в Люберцах.

Искусственные неровности устанавливают для снижения скорости в опасных участках. Их размещают у социальных объектов, а также на перекрестках.

«Работы по восстановлению элементов безопасности проводятся после обследований дорожной сети, которые проводятся специалистами „Мосавтодора“ еженедельно», - добавили в ведомстве.

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Ремонтные работы
18 июля 2024, 14:37
Подмосковная семья — в финале всероссийского конкурса. Как поддержать участников?
Официальный Telegram-канал «Год семьи»
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Финал конкурса на самую музыкальную семью России стартовал на онлайн-площадках страны. В числе семи участников — Ольга, Евгений, Егор, Макар и Женя Лужецкие из Мытищ. Поддержать подмосковных музыкантов можно на онлайн-голосовании.

В конкурсе приняли участие творческие семьи и креативные династии России, в которых есть музыканты и певцы. Участники снимали мини-фильмы с исполнением музыкальных фрагментов, которые отправляли на суд жюри. Семь лучших работ разместили на сайте конкурса « Родники ».

В числе финалистов - семья Лужецких из Подмосковья. Мама Ольга, папа Евгений, братья Егор и Макар, сестра Женечка. Они поют сами и учат этому других. Старший сын - студент Гнесинки, младший - гитарист и певец, дочка тоже поет и танцует. Говорят, что даже собака у Лужецких умеет подпевать, хотя и не так красиво, как вся семья вместе.

За победу с жителями Подмосковья борются Поповы-Каюмовы и Савенковы из Татарстана, Рыбачевы и Ларины из Воронежа, Иголкины из Санкт-Петербурга и Шульгины из Красноярского края.

Финал конкурса стартовал 18 июля в 14:00. Прямая трансляция идет в социальной сети « ВКонтакте ». Там же можно поддержать Лужецких, отдав за них голос на народном голосовании.

Победители «Родников» получат один миллион рублей. Приз вручит инициатор конкурса, народный артист России Олег Газманов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы

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