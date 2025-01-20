Новое производство элементов для благоустройства запустят в Краснознаменске

«Объем инвестиций в реализацию проекта расширения производства составляет порядка 200 миллионов рублей. Новое предприятие компания построила на участке, полученном по региональной программе „Земля за 1 рубль“. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 сотрудников, которые смогут пройти обучение за счет предприятия», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом производстве будут выпускать павильоны охраны и КПП, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и другое. В цехах уже установили новые станки, включая лазерный аппарат.

«Теперь у нас 18 тысяч квадратных метров и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тысяч тонн готовой продукции, то после запуска новой площадки этот объем увеличится минимум на 20%», - отметил управляющий директор Группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.