Новое программное обеспечение для ГИА протестируют в школах Подмосковья

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Главное изменение заключается в том, что материалы для экзаменов теперь будут печататься и сканироваться прямо на месте проведения. Это поможет сделать процедуру экзаменов более объективной, обеспечить безопасность информации и сократить расходы на проведение ГИА.

Для тестирования изменений в Подмосковье проведут обучение сотрудников. Участие девятиклассников для этого не потребуется.

Планируется, что новая система будет полностью введена к 2025 году, что значительно упростит процесс проведения экзаменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».