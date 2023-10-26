Новое отделение реанимации и интенсивной терапии открыли в больнице в Королеве
Королевская больница открыла новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Оно уже начало работу в стационаре филиала «Юбилейный».
Новое отделение рассчитано на шесть коек и укомплектовано всем необходимым оборудованием. Здесь также оборудовали инфекционный бокс для случаев, когда лечение пациента нужно проводить изолированно.
«Такое отделение в стационаре нашего филиала было необходимо. У нас расположены круглосуточные отделения и отделение гемодиализа. Здесь проходят лечение пациенты с патологиями почек, эндокринной системы, а также перенесшие инсульты или инфаркты. Всем им может понадобиться интенсивная терапия или реанимация», - отметила заведующая филиалом больницы Анна Чуканина.
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