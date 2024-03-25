Новое отделение реабилитации для бойцов СВО открылось в Дубне
Отделение реабилитации, травматологии и ортопедии медико-санитарной части № 9 открылось в Дубне. Здесь врачи ставят на ноги участников специальной военной операции.
Отделение реабилитации в медико-санитарной части рассчитано на 26 человек.
«Отделение уникальное. Здесь будут использовать отечественные технологии для реабилитации пациентов, аппаратуру с обратной биологической связью. Это инновационные разработки», - рассказала начальник медико-санитарной части № 9 Ирина Ларионова.
На официальном открытии наградили тех сотрудников, которые работали над созданием нового отделения.
«Мы бы хотели, чтобы раненые, кто живет рядом с нашим городом, не уезжали в другие регионы, а получали все возможные виды помощи рядом с домом. Сегодня эта работа организована на территории наукограда», - сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
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