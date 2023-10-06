Новое отделение «Почты России» открылось в торговом центре «Мега» в Химках

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Отделение обставлено современной мебелью и эргономичными креслами, также есть место для обслуживания клиентов, передвигающимся на колясках. В новом отделении «Почты России» жители смогут отправить или получить посылки, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги, получить пенсию и многое другое.

Специально к открытию почты «Мега» выпустила серию из пяти уникальных открыток с разнообразными иллюстрациями. Их можно будет бесплатно отправить родным и друзьям в 14 октября по 12 ноября.

«Это первое в России отделение почты, которое открыли в торговом центре „Мега“. Здесь высокий уровень сервиса, быстрое и качественное обслуживание. Удобно, что почта открыта в таком популярном для химчан месте», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что в Химках работают 18 почтовых отделений.

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