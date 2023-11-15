Новое отделение открыли в Московском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом
Консультативно-диагностическое отделение открыли в Московском областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Это позволило расширить перечень медицинских услуг и повысить доступность медицинской помощи.
В новом отделении уже начали вести прием дерматовенерологи, офтальмологи, отоларинголог, хирург, невролог и терапевт.
«Современное техническое оснащение позволяет проводить полный комплекс диагностических мероприятий, что имеет особое значение при ведении пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими патологиями», - отметил главный врач Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.
Пациенты могут провести все необходимые исследования в новом отделении для консультаций и диагностики. Здесь есть компьютерный томограф, аппараты для рентгенов и УЗИ, другая необходимая техника.
Исследования проводятся бесплатно, по направлению от лечащего врача. Новое отделение работает в Котельниках, в микрорайоне Силикат.
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