Новое отделение открыли в Московском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом

Читайте нас в:

В новом отделении уже начали вести прием дерматовенерологи, офтальмологи, отоларинголог, хирург, невролог и терапевт.

«Современное техническое оснащение позволяет проводить полный комплекс диагностических мероприятий, что имеет особое значение при ведении пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими патологиями», - отметил главный врач Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.

Пациенты могут провести все необходимые исследования в новом отделении для консультаций и диагностики. Здесь есть компьютерный томограф, аппараты для рентгенов и УЗИ, другая необходимая техника.

Исследования проводятся бесплатно, по направлению от лечащего врача. Новое отделение работает в Котельниках, в микрорайоне Силикат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».