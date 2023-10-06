Новое освещение появится на трех улицах в Лыткарине
В Лыткарине в ближайшее время запустят новое уличное освещение на Октябрьской улице, а также на улицах Ухтомского и Сафонова. Работы по замене электросетей ведется в округе с 2021 года.
В будущем рабочим предстоит демонтировать старые опоры и фонари, параллельно модернизировать кабельные сети, которые питают город.
«Я думаю, жители обратили внимание на земельные работы, которые ведутся на центральных улицах. Работы также будут выполнены в ближайшее время, что позволит нам минимизировать аварийное отключение, которое происходит в зимний период, когда нагрузка слишком большая», - сообщил глава округа Константин Кравцов.
Эти работы минимизируют аварийные отключения, также улучшат качество электроснабжения в Лыткарине.
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