Новое оснащение для волейболистов и гимнастов появилось в спортивной школе в Коломне
Оборудование стоимостью более миллиона рублей приобрели для спортивной школы в Коломне. Там появился тренажер для волейболистов и оснащение для гимнастов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Он подчеркнул, что все работы должны завершиться до конца 2023 года.
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Теперь юные волейболисты спортивной школы в Коломне отрабатывают передачи и нападающий удар на новом тренажере «Подвесное кольцо». Тренажер мобильный: регулируется высота и поворот кольца для работы в любой точке площадки.
«Малышам самое то: <…> высота выставляется. <…> В корзину накидываются мячи, <…> когда мячик выбивается из лап, следующий мячик в эти лапки попадает, поэтому тренер не отвлекается на то, чтобы подавать мячи, он смотрит на выполнение, он смотрит на правильность, он смотрит за техникой», - отметила тренер-преподаватель спортивной школы № 1 Ирина Федотова.
Продуктивнее стали занятия и в зале художественной гимнастики. Для юных спортсменок приобрели новые мячи, булавы, обручи и кубы. Последние спортсменки используют для растяжки. В Для спортивных гимнастов приобрели мягкие брусья, батут, а также заменили покрытие на акробатической дорожке.