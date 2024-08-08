Новое офтальмологическое отделение открыли в Подольске

В отделении есть все удобства: современное оборудование, качественный сервис и широкий спектр услуг. Там принимает доктор медицинских наук Алексей Егоров, который вместе со своей командой перешел на работу в Подольск из Москвы. Специалисты готовы бесплатно помогать в лечении зрения жителям Подольска и соседних округов. Записаться на прием по страховому полису может любой желающий.

«Можно с уверенностью сказать, что Подольск является одним из лидеров по темпам развития сферы здравоохранения. Радует, что смогли предоставить возможность людям получать и бесплатную офтальмологическую помощь. Продолжим совершенствовать техническую базу отделения, привлекать профессионалов, создавать комфортные условия как для пациентов, так и медицинских работников», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Основное преимущество отделения - наличие дневного стационара. Такой формат пока единственный в области. Он рассчитан на определенную группу пациентов.

Новое отделение построили в кратчайшие сроки. Во многом этому поспособствовал главврач Подольской больницы Вардан Геворкян. Учреждение станет важным социальным объектом для всего Подмосковья.

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