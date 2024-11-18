18 ноября 2024, 18:42

Новое оборудование закупили для поликлиники и ФАПов в Озерах

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Игоря Исаева.лавный врач Николай Макаров подчеркнул, что одно из важных приобретений — гигрометры для хранения медикаментов.

В медицинские учреждения Коломны закупили новое оборудование благодаря финансовой поддержке депутата Московской областной Думы Игоря Исаева.

Г лавный врач Николай Макаров подчеркнул, что одно из важных приобретений - гигрометры для хранения медикаментов.

В медицинские учреждения закупили электрокардиограф для отделения неотложной помощи, спирометр для отделения профилактики, электрический осветитель для лор-кабинета и электрический миостимулятор для физиотерапевтического отделения.

Министерство здравоохранения Московской области регулярно обновляет оснащение в больницах, поликлиниках и ФАПах. Тяжелое оборудование заменяют на современные флюорографы, МРТ, КТ, рентгены. Закупка производилась с учетом пожеланий врачей. Депутаты учли, что медикам в работе необходимы дополнительные аппараты и приборы.

«Дополнительно мы во все ФАПы смогли закупить гигрометры, потому что там хранятся лекарственные препараты, и это требует наличия вот таких, с одной стороны, простых, а с другой - очень важных приборов, которые показывают, что мы храним лекарства в правильных условиях», - пояснил Николай Макаров.

Гигрометры измеряют уровень влажности. В ближайшее время в больницу поступят наборы очковых линз для офтальмологического кабинета и аппарат для физиотерапии.

Глава Коломны Александр Гречищев и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков поблагодарили депутата Московской областной Думы Игоря Исаева за вклад в здравоохранение и отметили, что правительство Московской области, депутаты, муниципалитет и больницы объединены общей целью.

«Это оборудование нужно не нашим врачам, хотя это ваше, можно сказать, орудие производства. Это нужно нашим жителям, чтобы они могли прийти и получить современную и своевременную качественную медицинскую помощь», - сказал Александр Гречищев.

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Коломна Поликлиники
18 ноября 2024, 19:21
Замглавы Дмитрова Оксана Котова посетила кофейное производство в Яхроме
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В рамках рабочего объезда заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова посетила завод «ФесПродукт», расположенный в Яхроме. Это предприятие, известное своими растворимыми кофейными напитками, начало свою деятельность в 2006 году.

Экскурсию по заводу для Оксаны Котовой провел исполнительный директор Александр Цитович. Он рассказал, что на предприятии создано 512 рабочих мест, из которых 413 занимают жители Дмитровского городского округа. Ассортимент продукции компании насчитывает более 100 наименований, включая растворимый кофе, какао, капучино и горячий шоколад.

Во время визита обсуждались и планы на будущее. «ФесПродукт» не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширение производства и увеличение мощностей.

Оксана Котова отметила, что, возможно, многие жители Дмитровского округа даже не знали, что есть такое специфичное для нашего региона предприятие, а оно является обладателем многочисленных наград в сфере производства. Этот визит подчеркнул значимость предприятия для региона и его вклад в экономическое развитие округа.

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Заводы Дмитров
18 ноября 2024, 19:19
Качество содержания дворов проверили на двух улицах в Чехове
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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По поручению главы Чехова Михаила Собакина заместитель Алексей Родин с представителями местной администрации и управляющей компании осмотрели дворы по улицам Полиграфистов и Весенняя. Проверка была проведена по обращениям жителей через платформу «Добродел».

На месте специалисты обратили внимание на несколько проблем. Среди них - сухостойные деревья, которые требуют обрезки, а также подтопления на территории между домами № 17 и № 18. Заместитель главы дал распоряжение устранить эти дефекты как можно быстрее. Жители дома № 17 также выразили обеспокоенность состоянием подъезда, попросив привести в порядок стены и потолок.

По итогам осмотра все замечания были зафиксированы, и профильным специалистам поставлены задачи по их устранению. Алексей Родин подчеркнул важность соблюдения сроков работ и отметил, что подобные проверки продолжат проводиться в рамках работы с обращениями граждан.

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Чехов
18 ноября 2024, 19:18
В Доме культуры «Дружба» Чехова торжественно отметили 85-летие средней школы № 3 и 55-летие школы «Чехов-7»
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В Доме культуры «Дружба» прошел торжественный концерт, посвященный юбилеям школ № 3 и «Чехов-7». Образовательные учреждения воспитали сотни успешных выпускников, и в этот день их истории вновь были рассказаны.

Школа № 3 в Чехове была основана в 1939 году и за десятилетия своей работы стала важной частью образовательной системы региона. Праздничная программа включала ретроспективу, которая охватывала различные исторические этапы, включая годы Великой Отечественной войны, когда в учебном заведении обучались пионеры и комсомольцы. Эти моменты напоминают не только о прошлом, но и о настоящем, когда школа продолжает вносить значительный вклад в развитие образования в Лопасненском крае.

Директор школы Екатерина Пыхтина отметила, что учебное заведение не только сохраняет высокие стандарты образования, но и активно внедряет инновации. Школа № 3 ежегодно становится участником и призером различных конкурсов и олимпиад, демонстрируя высокие результаты на региональном и международном уровнях. Это подтверждает ее место среди лучших школ Московской области.

В школе также успешно развиваются кадетские классы, которые способствуют воспитанию патриотизма и ответственности среди молодежи. Это яркое свидетельство того, как образовательное учреждение помогает формировать целеустремленных и успешных граждан нашей страны.

«Поздравляю наши школы с юбилеями. Желаю новых достижений, творческих успехов и талантливых учеников. Пусть школа остается местом, где дети начинают свои первые шаги к большому жизненному успеху!» - отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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Школы Чехов
18 ноября 2024, 19:13
Вокалисты из Дмитрова стали лауреатами регионального конкурса
Медиасток.рф
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Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи провел ежегодный фестиваль-конкурс песни «Юные таланты Московии», который собрал рекордное количество участников. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие 1213 человек из 48 округов Московской области.

Студия эстрадно-джазового вокала «ОСТschool», основанная семь лет назад на базе Останкинской школы Дмитровского района, продолжает радовать своими успехами. Под руководством Елены Шкурко, ее основателя и художественного руководителя, участники студии ежегодно становятся лауреатами различных степеней.

В этом году вокалисты из Дмитровского округа в смешанной категории в номинации «эстрадный вокал» заняли первое место. Особо отличилась солистка студии Мариам Григорян, которая в младшей возрастной категории в номинации «эстрадный вокал. Соло» стала Лауреатом II степени.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил юных артистов и их наставника с заслуженными наградами.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и творческий потенциал участников студии «ОСТschool», а также подтверждают важность поддержки и развития дополнительного образования в регионе.

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Дмитров конкурсы

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