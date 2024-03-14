14 марта 2024, 11:36

Новое оборудование установят в школе № 21 в Богородском округе

https://t.me/cheremisov_mk/4335
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил школу № 21 в Богородском городском округе, где сейчас проводится капитальный ремонт. По его словам, все материалы и оборудование — отечественные, именно поэтому образовательное учреждение обновят в соответствии со сроками.

Преобразить школу планировали давно. Сейчас на объекте заменяют кровлю, ремонтируют внутренние помещения, инженерные системы, в том числе и наружные. Также рабочие смонтируют вентилируемый фасад, установят освещение и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, школу построили в 1962 году. На данный момент здесь также учатся молодые кадеты, которые являются примером патриотизма и гордостью округа.

«Я всегда говорил, что буду поддерживать молодое поколение словом и делом. Очень важно создавать хорошие условия для обучения будущих специалистов, чтобы желание достичь своей цели только росло», - прокомментировал Черемисов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Мособлдума Образование
14 марта 2024, 11:35
Подробности о парковых объектах появились в приложении «МОе Подмосковье»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Минкультуры Подмосковья совместно с Мингосуправления расширило функционал мобильного приложения «МОе Подмосковье». Теперь в нем можно узнать подробности об объектах, находящихся на территории парков региона.

Сейчас в приложении есть такие разделы, как: «Парки», «Дома культуры» и «Спорт». Благодаря обновлению раздела «Парки» у пользователей появилась возможность воспользоваться пунктом «Достопримечательности». Все желающие могут узнать информацию об арт-объектах, памятниках и других уникальных местах.

Мобильное приложение «МОе Подмосковье» - это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области. Его можно установить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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Туризм Парки
14 марта 2024, 11:32
Московский Губернский театр представит спектакль «Капитанская» к 225-летию Пушкина
Ксения Угольникова
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Работа над постановкой спектакля «Капитанская дочка» началась в Московском Губернском театре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Режиссер спектакля Сергей Безруков рассказал, что хорошо знакомая история зазвучит по-новому, при этом оригинальный текст Пушкина максимально сохранят.

Пугачева сыграет Дмитрий Карташов, на роли Гринева и Маши приглашены юные актеры Даниил Вершинин и Александра Новикова.

Повесть «Капитанская дочка» - последнее большое законченное творение Александра Пушкина. Ее опубликовали в журнале «Современник» за три месяца до гибели поэта. Губернский театр подготовит спектакль к 225-летию великого поэта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль
14 марта 2024, 11:12
Около 500 педагогов Подмосковья посетили слет участников конкурса «Учитель года» в Сергиевом Посаде
Министерство образования МО
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Слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в Сергиевом Посаде. Его посетили около 500 педагогов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, слет ежегодно проводят на родине победителя конкурса. В прошлом году им стала преподаватель русского языка и литературы из школы № 2 Сергиева Посада Мария Хачатурова.

Участники мероприятия смогли обменяться опытом и посетить мастер-классы. Спикерами стали Дмитрий Лутовинов, Павел Красновид, Григорий Назаров и другие.

Всего на слете провели более 50 открытых уроков и мастер-классов.

В ведомстве добавили, что первый и второй туры конкурса пройдут с 7 по 12 апреля в Серпухове.

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Школы Учителя конкурсы
14 марта 2024, 11:09
Еще три дома построят в ЖК «Героев» в Балашихе к 2026 году
«Главстрой Регионы»
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Еще три дома построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. Там обустроят 1305 квартир. Проект планируют реализовать в 2025 и 2026 годах.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в корпусе № 410 обустроят 665 квартир, а в 411 и 413 суммарно переедут 640 семей. На первых этажах откроют коммерческие объекты, а на территории обустроят детские и спортивные площадки.

ЖК «Героев» находится в удобном и благоустроенном районе округа. Там уже работает детский сад на 250 мест и строится еще один для 220 воспитанников. В будущем там откроют школу для 1320 учеников.

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Строительство Балашиха

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