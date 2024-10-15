Новое оборудование установят на всех гидроагрегатах Загорской ГАЭС в 2026 году

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты на гидроагрегате № 6 установили и ввели в эксплуатацию новое оборудование.

«Система возбуждения - одна из ключевых систем генератора. Оборудование требует особого внимания при эксплуатации, так как его работа существенно влияет на надежность работы всей станции», - рассказал инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Комплекс защит системы возбуждения создали на базе современного микропроцессорного оборудования. Он обладает удобным интерфейсом и легок в обслуживании.

Новое современное оборудование установят на всех гидроагрегатах станции к концу 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».