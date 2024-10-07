Новое оборудование установили в роддоме в Подольске

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В медицинском учреждении установили цифровой передвижной рентген, аппараты для ультразвукового исследования, искусственной вентиляции легких и радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Операционный блок оборудовали новой эндоскопической стойкой, которая позволяет проводить даже самые сложные медицинские вмешательства.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что одной из главных задач власти является забота о будущих матерях и новорожденных малышах.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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