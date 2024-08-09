Новое оборудование на Загорской ГАЭС установят к концу года

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Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, Пусковое тиристорное устройство, которое работало с 2007 года физически изношено настолько, что перестало отвечать современным требованиям, а расчетный срок службы оборудования, установленный заводом-изготовителем, истек.

Сейчас на станции обновляется весь комплекс оборудования. Модернизация ПТУ-2 предусматривает полную замену силовой части, включая реакторное оборудование, системы управления, цепей защит и измерений.

Новейшее пусковое тиристорное устройство, изготовленное специально для Загорской ГАЭС специалистами АО «ВНИИР», введут в эксплуатацию в конце года.

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