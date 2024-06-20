Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Солнечногорска
Медицинский комплекс российского производства «Ортез-1» поступил в отделение реабилитации Солнечногорской областной больницы. Тренажер предназначен для разработки кистей рук после инсультов, заболеваний центральной нервной системы и различных травм.
Пять медиков уже прошли обучение по работе на новом оборудовании. Для пациентов провели первые тренировки на аппарате. Во время реабилитации пациент отправляет команду при помощи силы мысли, а экзоскелет кисти совершает движения.
«По поручению губернатора Андрея Воробьева уделяем особое внимание оснащению наших медицинских учреждений современным оборудованием, которое позволяет улучшить качество диагностики и лечения пациентов. В этом году при поддержке регионального правительства в Солнечногорскую областную больницу и ее подразделения запланировано закупить более 100 единиц новейшей техники», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Аппарат закуплен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».
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