Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Солнечногорска

Пять медиков уже прошли обучение по работе на новом оборудовании. Для пациентов провели первые тренировки на аппарате. Во время реабилитации пациент отправляет команду при помощи силы мысли, а экзоскелет кисти совершает движения.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева уделяем особое внимание оснащению наших медицинских учреждений современным оборудованием, которое позволяет улучшить качество диагностики и лечения пациентов. В этом году при поддержке регионального правительства в Солнечногорскую областную больницу и ее подразделения запланировано закупить более 100 единиц новейшей техники», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Аппарат закуплен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

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